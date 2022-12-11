وفق توجيهات الرئيس السيسي لدعم الموهوبين.. التعليم العالي: نسعى لإعداد البيئة المناسبة للطلاب لاكتشاف ملكاتهم.. وصندوق رعاية المبتكرين: نقدم منحا دراسية لتلاميذ الثانوية العامة

التعليم العالي:

وضع آليات علمية دقيقة ومُستدامة من أجل اكتشاف الموهوبين والنوابغ

هدفنا إظهار المواهب محليًا وإقليميًا ودوليًا

صندوق رعاية الموهوبين :

نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة

نعمل على توجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مُستجدات العصر بفاعلية

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع المعايير ورؤية واضحة واستراتيجيات وتشريعات لاكتشاف الشباب الموهوبين والنوابغ والمُبدعين بالجامعات وصقل مهاراتهم وخبراتهم وتوجيه برامج دراسية ومهارات رقمية تساعد على تطوير مواهبهم، موضحًا أهمية التعرف على التجارب السابقة بمختلف دول العالم للاستفادة منها في تطوير مهارات هذه الفئات من الشباب، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ومن جانبه قد قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن هناك أهداف استراتيجية لمراكز دعم الموهوبين ، مشيرا إلى اته تم وضع آليات علمية دقيقة ومُستدامة من أجل اكتشاف الموهوبين والنوابغ والمُبدعين، والتي من خلالها يتم إيجاد بيئة تُتيح لهم إبراز قدراتهم والقيام بتنمية إمكاناتهم ومواهبهم، وتنمية روح الإبداع لديهم.

وأضاف عبد الغفار أنه المراكز هدفها إظهار المواهب محليًا وإقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى إعداد وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب، للمساعدة في اكتشاف ملكاتهم وقدراتهم وتنمية القدرات الفنية، والرياضية، والعلمية، والابتكارية، والإبداعية لديهم لتتحول إلى إبداع على أرض الواقع، لمواكبة التطور في كافة المجالات، من خلال آليات واضحة ومقصودة ومُخطط لها.





وتابع: لصدى البلد" يتم توجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مُستجدات العصر بفاعلية، علاوة على تصميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الموهوبين وتوجيه قدراتهم في سبيل ذلك، وتنمية وعي المجتمع الجامعي بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع".



قال الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، إن الصندوق يقدم العديد من المنح والدعم الفني للطلاب وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة من أجل توفير بيئة مشجعة للمبتكرين والنوابغ.



وأضاف عامر أنه يتم وضع آليات شأنها اكتشاف مواهب الطلاب ، والتعرف على درجة نبوغ الطلاب، مشيرا إلى أن الصندوق يقدم منح دراسية للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها من النوابغ في العلوم الأساسية والتكنولوجيا، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجامعي الحالي 2022 - 2023.

وتابع “ الجامعات التي قدمت المنح بالتعاون مع الصندوق هي جامعة النيل الأهلية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة، جامعة المنصورة الجديدة” .

بينما قال الطالب محمد على أن دعم الموهوبين في الجامعات أم ضروري سيوجه الطلاب للطريق الصحيح فالجميع سيسعى إلى المشاركة والتقدين في كافة الفاعليات لدعمهم ، مشيرا إلى أن الطلاب يحتاجون إلى عذ الدعم الدائم.

بينما أكد محمود أحمد أن أن دعم النوابغ وللموهوبين أمر ضروري مؤكدا أنه يتشرف بجود هذا الدعم في جامعته وحرصها على توفير بيئة مناسبة لابداع الطلاب .

بينما كان قد شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الجلسة الافتتاحية لندوة علمية بعنوان "قواعد الإسراع في التعليم للطلاب المُتفوقين والموهوبين"، بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أكرم حسني رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم ونائبًا عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق مُقرر مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي، ود. محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، ولفيف من الوزراء السابقين وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب وأعضاء المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والخبراء والباحثين.



وفي كلمته، أكد وزير التعليم العالي على أهمية موضوع الندوة التي نظمها مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى اهتمام الدولة برعاية المتفوقين والموهوبين والنوابغ، مؤكدًا على أهمية وضع المعايير ورؤية واضحة واستراتيجيات وتشريعات لاكتشاف هؤلاء الشباب وصقل مهاراتهم وخبراتهم وتوجيه برامج دراسية ومهارات رقمية تساعد على تطوير مواهبهم، موضحًا أهمية التعرف على التجارب السابقة بمختلف دول العالم للاستفادة منها في تطوير مهارات هذه الفئات من الشباب.

وأشار الوزير إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ، بأهمية دعم ورعاية الموهوبين والنوابغ والمتفوقين، ووضع آليات لاكتشافهم وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، موضحًا أن الجامعات قامت بإنشاء مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمُبدعين، وتختص هذه المراكز بالتعاون مع إدارات الكليات والمعاهد بالجامعات، باكتشاف المواهب والنوابغ في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم، وتنمية وعي المجتمع بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأشار د. محمود صقر إلى أن الدولة مُستمرة في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية لديها خاصة بعد الدعم الغير مسبوق الذي تحظى به من قِبل القيادة السياسية، مؤكدًا على دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باعتبارها بيت للخبرة ووعاء للفكر في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وقد ساهمت جهودها في إعداد مشروع إنشاء صندوق دعم المُبتكرين والنوابغ وتوفير تمويل له من خارج الموزانة العامة للدولة وهو ما أصبح واقعًا، مؤكدًا على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة وتشريعات وتحديد معايير علمية دقيقة لانتقاء الموهوبين ووضع قواعد شفافة لبرامج الإسراع التعليمي واحتضان الموهوبين والنوابغ وتطوير قدراتهم، وصقل مهاراتهم وخبراتهم وتزويدهم بالمعارف؛ ليكونوا مؤهلين لقيادة قاطرة التنمية الشاملة في البلاد، وبما يعود بالنفع على الوطن.

