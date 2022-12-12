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تعليم

رئيس أكاديمية البحث العلمى يحصل على جائزة الشخصيات الأكثر تأثيرًا عالميًا

صدى البلد

تسلم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم الجائزة الرئاسية من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، وهي جائزة تُمنح سنويًا للشخصيات الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقد سلمه الجائزة الدكتور وينسلو سارجنت، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB).

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أشاد مسئولو المجلس الدولى بالجهود الكبيرة التى بذلتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الابتكار ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال في مصر، وكذا تبني الدكتور محمود صقر لعدد من المبادرات الداعمة لهذا القطاع الحيوي.
 

 المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة الذي يتخذ من واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له تأسس عام 1955 وهو أقدم منظمة فى العالم معنية بالصناعات الصغيرة وريادة الأعمال، ويعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات لتبادل المعرفة ورسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بكيفية تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عالمياً وهو الجهة المؤسسة ليوم المشروعات الصغيرة الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٧.

حضر اللقاء الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية والمهندس أحمد عثمان، الرئيس الأسبق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.

أكاديمية البحث العلمى 
أكاديمية البحث العلمى 

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