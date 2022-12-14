على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

يخوض منتخب المغرب مواجهة قوية ضد نظيره منتخب فرنسا، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.



موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة فى كأس العالم 2022

وتقام مباراة فرنسا ضد المغرب في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max .

وحددت مجموعة قنوات بين سبورت 4 من القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم عبر شبكتها وهي: قنوات بين سبورت 1 ماكس / 2 ماكس /3 ماكس 4 ماكس – bein Sports 1 Max/ 2 Max / 3 Max / 4 Max .

وتأهل منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي إلي نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد.

وتاريخياً التقى منتخبا فرنسا ضد المغرب في 5 مباريات قبل ذلك، استطاع الديوك الفوز في 3 مواجهات مقابل فوز وحيد لأسود الأطلس بينما انتهى لقاء وحيد بالتعادل.

وسجل منتخب فرنسا 17 هدفاً في مرمى المغرب الذي استطاع هو الآخر تسجيل 12 هدفاً، ويتصدر يوري دجوركيف قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 3 أهداف فيما يأتي النجم الأسبق صلاح الدين بصير في المركز الثاني بواقع هدفين.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا فى كأس العالم 2022 مونديال قطر



وأعلنت قناة بي إن سبورتس والكاس إذاعة مباراتي نصف النهائي ترددها المفتوح 11054 H 27500 وهو نفس ما قامت به قنوات الكأس التي تذيع المباراة عبر ترددها 12245 H 27500.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا فى كأس العالم 2022



وأعلنت قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2022 وقنوات الكأس القطرية أسماء المعلقين لمباراة المغرب وفرنسا اليوم.



وأعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت، إذاعتها لمباراة المغرب وفرنسا، والتي تقام ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي تختتم يوم الأحد القادم، على القناة المفتوحة، بتعليق جواد بدة، وأيضًا عبر قناة الكأس إكسترا 1 بتعليق خليل البلوشي.

جاء تردد قناة beIN Sports HD المفتوحة كالتالي: 11566.

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقى