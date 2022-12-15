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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| فعل هذه الإعدادات فورا.. واحم رسائل واتساب من الهاكرز.. وفيفو تستعد لإطلاق تحفة رائدة بمواصفات جبارة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لو بتسببلك إحراج .. كيفية إلغاء التفاعل بالإيموجي في واتساب


أتاح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp ميزة التفاعل على رسائل الدردشة منذ فترة، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل باستخدام "الإيموجي" أو الرموز التعبيرية بدلا من الرسائل الكاملة، ولكن استخدام التفاعل بهذه الرموز قد يؤدى لعدد من المشكلات منها الإحراج وإساءة الفهم عند استخدام الرمز الخاطئ. د

 

انس هواتف سامسونج وآيفون.. موبايل رائد من موتورولا سيغير اللعبة


تستعد شركة موتورولا الأمريكية لدخول المنافسة وبقوة مع هواتف سامسونج وآيفون مع بداية العام الجديد 2023، حيث تعمل موتورولا  على إصدار هاتف  Moto X40 من الفئة الرائدة “فلاجشيب”، والذي سيحصل على عدد من المواصفات الجبارة تجعله واحدا من أفضل هواتف العام.

 

أسعار جوالات iphone 11 Pro Max فى الكويت


يعد جوال iPhone 11 Pro Max أحد الإصدارات المميزة من سلسلة  آيفون 11، نظرا للحجم الكبير والسعر المناسب مع أفضل المواصفات، كما أن سعره أقل من الجوالات الرائدة التى صدرت بعده.

 

انس جوجل كروم.. ميزة جبارة من فايرفوكس لحفظ مواقع الويب كملفات PDF


أتاح متصفح فايرفوكس Mozilla Firefox، والمنافس الأقوى لجوجل كروم، ميزة تمكن المستخدمين حفظ مواقع الويب كملفات PDF، وذلك ضمن الإصدار 108 المخصص للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والذي يأتي مع سلسلة من التحسينات والإضافات لجعل تجربة التصفح أفضل.

 

أسعار جوالات iphone 12 Pro Max في الكويت


لازال جوال iPhone 12 Pro Max ينافس بقوة بين نظرائه من جوالات آبل الأمريكية، حيث الميزة الأبرز سعره الأقل من شقيقيه iphone 13 Pro Max والأحدث حالياً iphone 14 Pro Max.

 

الصين تقر قوانين مشددة ضد استخدام تقنية التزييف العميق Deep Fake


أصدرت إدارة الفضاء السيبراني في الصين ، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ، ووزارة الأمن العام بيانًا مشتركًا ينص على ضرورة الإشارة بوضوح إلى استخدام تقنية Deepfake أو ما يعرف باسم التزييف العميق، وذلك حتى لا يساء فهمها على أنها معلومات حقيقية نظرا لخطورتها الشديدة.


جوالات المستقبل.. فيفو تستعد لإطلاق تحفة رائدة بمواصفات جبارة


تشير تقارير بأن العام المقبل 2023 سيكون عام الجوالات القابلة للطي، حيث ستكثف شركات الهواتف الذكية إطلاقها من الجوالات القابلة للطي حيث لاقت هذه الجوالات إقبالا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية نظرا لأنها هواتف عملية للغاية، وتوفر تقنيات وإمكانات جبارة.

 

فعل هذه الإعدادات فورا.. واحم رسائل واتساب من الهاكرز


شهدت عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي عمليات واسعة من اختراق وتسريب للبيانات، وكانت من بين هذه المنصات تطبيق الدردشة الأشهر عالميا، واتساب WhatsApp، حيث أصبح واتساب في الفترة الأخيرة هدفا من قبل المخترقين لتنفيذ عمليات احتيال بنكية وسرقة بيانات شخصية وبيعها على الدارك ويب.

 

أسعار iphone 12 pro في قطر


لازال جوال iPhone 12 Pro أحد المنافسين بقوة بين الإصدارات الرائدة من علامات جوالات آبل الأمريكية بفضل حجمه المدمج، أضف إلى ذلك سهولة استخدامه بيد واحدة مع كاميرا قوية وبطارية ممزة.

 

لمنافسة تويتر.. ميزة جديدة لمستخدمي إنستجرام استعملها الآن.. فيديو


استطاع موقع تبادل الصور والفيديو "انستجرام" أن يجتذب قطاعا كبيرا من الشباب خاصة أنه بعيد عن الجدل والمناقشات السياسية والدينية المثيرة للجدل وهي الصفقة الغالبة على  فيسبوك  وبالتالي هو واحد من أنجح تطبيقات شركة "ميتا".

 

معروض على الكونجرس .. مشروع قانون جديد يمنع تيك توك في أمريكا


قدم أعضاء مجلس النواب الأمريكي و سناتور ولاية فلوريدا الجمهوري "ماركو روبيو" حزمة تشريعات جديدة في الكونجرس الذي يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ لحظر تطبيق TikTok  بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لشبكة CNN.

 

 

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