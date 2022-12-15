أخبار التكنولوجيا| فعل هذه الإعدادات فورا.. واحم رسائل واتساب من الهاكرز.. وفيفو تستعد لإطلاق تحفة رائدة بمواصفات جبارة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أتاح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp ميزة التفاعل على رسائل الدردشة منذ فترة، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل باستخدام "الإيموجي" أو الرموز التعبيرية بدلا من الرسائل الكاملة، ولكن استخدام التفاعل بهذه الرموز قد يؤدى لعدد من المشكلات منها الإحراج وإساءة الفهم عند استخدام الرمز الخاطئ. د



تستعد شركة موتورولا الأمريكية لدخول المنافسة وبقوة مع هواتف سامسونج وآيفون مع بداية العام الجديد 2023، حيث تعمل موتورولا على إصدار هاتف Moto X40 من الفئة الرائدة “فلاجشيب”، والذي سيحصل على عدد من المواصفات الجبارة تجعله واحدا من أفضل هواتف العام.



يعد جوال iPhone 11 Pro Max أحد الإصدارات المميزة من سلسلة آيفون 11، نظرا للحجم الكبير والسعر المناسب مع أفضل المواصفات، كما أن سعره أقل من الجوالات الرائدة التى صدرت بعده.



أتاح متصفح فايرفوكس Mozilla Firefox، والمنافس الأقوى لجوجل كروم، ميزة تمكن المستخدمين حفظ مواقع الويب كملفات PDF، وذلك ضمن الإصدار 108 المخصص للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والذي يأتي مع سلسلة من التحسينات والإضافات لجعل تجربة التصفح أفضل.



لازال جوال iPhone 12 Pro Max ينافس بقوة بين نظرائه من جوالات آبل الأمريكية، حيث الميزة الأبرز سعره الأقل من شقيقيه iphone 13 Pro Max والأحدث حالياً iphone 14 Pro Max.



أصدرت إدارة الفضاء السيبراني في الصين ، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ، ووزارة الأمن العام بيانًا مشتركًا ينص على ضرورة الإشارة بوضوح إلى استخدام تقنية Deepfake أو ما يعرف باسم التزييف العميق، وذلك حتى لا يساء فهمها على أنها معلومات حقيقية نظرا لخطورتها الشديدة.



تشير تقارير بأن العام المقبل 2023 سيكون عام الجوالات القابلة للطي، حيث ستكثف شركات الهواتف الذكية إطلاقها من الجوالات القابلة للطي حيث لاقت هذه الجوالات إقبالا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية نظرا لأنها هواتف عملية للغاية، وتوفر تقنيات وإمكانات جبارة.



شهدت عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي عمليات واسعة من اختراق وتسريب للبيانات، وكانت من بين هذه المنصات تطبيق الدردشة الأشهر عالميا، واتساب WhatsApp، حيث أصبح واتساب في الفترة الأخيرة هدفا من قبل المخترقين لتنفيذ عمليات احتيال بنكية وسرقة بيانات شخصية وبيعها على الدارك ويب.



لازال جوال iPhone 12 Pro أحد المنافسين بقوة بين الإصدارات الرائدة من علامات جوالات آبل الأمريكية بفضل حجمه المدمج، أضف إلى ذلك سهولة استخدامه بيد واحدة مع كاميرا قوية وبطارية ممزة.



استطاع موقع تبادل الصور والفيديو "انستجرام" أن يجتذب قطاعا كبيرا من الشباب خاصة أنه بعيد عن الجدل والمناقشات السياسية والدينية المثيرة للجدل وهي الصفقة الغالبة على فيسبوك وبالتالي هو واحد من أنجح تطبيقات شركة "ميتا".



قدم أعضاء مجلس النواب الأمريكي و سناتور ولاية فلوريدا الجمهوري "ماركو روبيو" حزمة تشريعات جديدة في الكونجرس الذي يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ لحظر تطبيق TikTok بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لشبكة CNN.