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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. ارتفاع أسعار فولكس فاجن باسات

 فولكس فاجن باسات
 فولكس فاجن باسات

أعلن وكيل شركة فولكس فاجن بالسوق المحلي المصري عن زيادة سعرية جديدة للسيارة باسات موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان ، بزيادة من 150 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه.

فولكس فاجن باسات موديل 2022

تأتى الزيادة الجديدة لشهر ديسمبر الجاري، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، إضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية .

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ومن المعروف ان السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 ، تنتج قوة تبلغ 150حصان من خلال محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي تيربو وعزم دوران 250 نيوتن متر، وتتصل السيارة بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات.

فولكس فاجن باسات موديل 2022

وتتسارع السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022، من الثبات 0 الي 100 كم في الساعة في أقل من 9 ثواني ، و تعمل بالجر الأمامي .

 

وتاتى السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 ، بمصابيح أمامية ليد ووحدات نهارية ليد منفصلة أو وحدات خلفية ليد وشاشة رأسية ونظام ملاحة وسقف بانورامي ، وتتمتع بسعة تخزين داخلية تصل الي 586 لتر وشاشة 8 بوصات ملونة .

بالإضافة الى عدد من الأنظمة مثل نظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ 3 مناطق مع دخول للسيارة بدون مفتاح وتشغيل المحرك عن بعد .

فولكس فاجن باسات موديل 2022

أما عن أسعار فولكس فاجن باسات موديل 2022

- اول فئة تريند لاين بسعر مليون و150 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه .

- فئة كمفورت لاين بسعر مليون و300 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه .

- فئة R-Lineبسعر مليون و360 ألف جنيه. 

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