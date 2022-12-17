صدام أهلاوي عربي وريال مدريد ينتظر.. مشوار الأهلي في كأس العالم.. بالمواعيد

للمرة الأولى في مشاركات النادي الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، سيدخل الأهلي البطولة هذه المرة من الدور التمهيدي، الذي يعادل ثمن النهائي.

لماذا يلعب الأهلي الدور التمهيدي ؟

وبسبب حصول نادي الوداد المغربي على بطولتي دوري الأبطال والدوري المغربي، سيشارك الأهلي بديلًا عن مقعد البلد المستضيف من الدور التمهيدي.

وجاءت مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، بصفة رسمية بعد ورود خطاب من الفيفا للنادي الأهلي واتحاد الكرة المصري يخطرهم مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

ويشارك النادي الأهلي في البطولة للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة في تاريخه.

ويشارك النادي الأهلي في البطولة باعتباره وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا، بعدما تم منح المغرب استضافة البطولة.

مشوار الأهلي في البطولة

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية من الدور ١٦ ( التمهيدي ) على الرغم من مشاركة ٧ فرق فقط في البطولة.

ويواجه الأهلي أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم ١ فبراير القادم.

والفائز من المباراة التمهيدية سيلتقي أحد الفرق الثلاثة الهلال السعودي أو الوداد المغربي أو بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف، يوم ٤ فبراير.

وفي هذه المرحلة قد يواجه الأهلي سيناريو صدام عربي مع الوداد أو الهلال من أجل العبور لنصف النهائي.

وفي حال العبور، ستنتظر الأهلي مباراة في نصف النهائي مع فلامنجو البرازيلي أو ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن الأهلي حقق برونزية البطولة ٣ مرات سابقة، لكنه لم يصل للمباراة النهائية من قبل.