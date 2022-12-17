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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم .. اِعرف عيار 21 بكام

سعر الذهب
سعر الذهب

سجلت أسعار الذهب في مصر استقرارا في نهاية تعاملات اليوم السبت لدي محلات الصاغة.

وقام موقع "صدى البلد" الإخباري بجولته المستمرة في الأسواق لتحديد سعر المشغولات الذهبية وسط حالة من التذبذب الأسواق والبورصات العالمية.

أقل سعر لشراء الذهب اليوم السبت 17-12-2022

استقرار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.. مستشار التموين يزف بشرى


وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا 1750 جنيها


وبلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة 2000 جنيه


وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1500 جنيها .


ووصل سعر السبيكة 62.2 ألف جنيه 


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 15 ألف جنيه.


وكانت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، قد ذكرت أن  أي دولة تصدر موادها خام يبقى قطاعها فاشل، وأي قطاع في مصر يقوم بتصدير خاماته هو قطاع فاشل، قائلا: "الرئيس السيسي يطالبنا نضيف قيمة مضافة على موادنا عشان نوصل ل100 مليار دولار صادرات".


واعتبرت الشعبة في تقرير صادر عنها أن تصدير الذهب خام فشل، ولكن تصديره كمشغولات سنستفيد منه توظيف عمالة وتزويد قيمة مضافة، مؤكدا أن تصدير المشغولات الذهبية بداية طريق النجاح ووضع مصر على سلم الارتقاء في ترتيبها العالمي لتصدير المشغولات.

وطالبت الشعبة برفع القيود على تصدير المشغولات الذهبية منذ 5 سنوات، والقيود والأعباء المالية على المشغولات الذهبية تمنعنا من المنافسة العالمية، وهناك اعتقاد خاطئ بأن تصدير المشغولات الذهبية سيؤثر على خام الذهب في مصر"، موضحا أن تصدير المشغولات الذهبية سيساهم في رفع الإنتاجية في مصر.
 

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