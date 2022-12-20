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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. الأهلي يدرس وضع بيرسي تاو على قائمة الانتظار في يناير

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يدرس وضع الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر على قائمة الانتظار في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير بسبب الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية ويغيب بسببها شهر ونصف.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" تأكد غياب بيرسي تاو جناح فريق الأهلي عن مباريات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل مما دفع الأهلي للتفكير في وضعه على قائمة الانتظار والاستفادة بالتعاقد مع صفقة أجنبية جديدة في الميركاتو الشتوي".

وتابع:"الأهلي يفكر في ضم صفقة أجنبية في يناير المقبل بدلاً من بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر ".

محمد فاروق النادي الأهلي بيرسي تاو كأس العالم للاندية الأهلى

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