محافظ بورسعيد يتابع أعمال اشتراطات الحماية المدنية بدور العبادة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، اجتماعا موسعا، لاستعراض تقارير اللجنة المشكلة للمرور على دور العبادة بمحافظة بورسعيد، لمراجعة موقف اشتراطات الحماية المدنية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ومهندس عماد البرشة مدير عام مديرية الإسكان و رئيس اللجنة المشكلة للمرور على دور العبادة و أعضاء اللجنة، والعقيد شريف العربي مدير الحماية المدنية، وممثلي الكنيسة ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور ، تقريرا حول ملاحظات اللجنة فيما يتعلق بموقف اشتراطات الحماية المدنية، وتأمين الوصلات الكهربائية من أعمدة الإنارة ولوحات عمومية ومفاتيح وأسلاك وغيرها في دور العبادة ، حيث أنشئت اللجنة بقرار من محافظ بورسعيد بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و تختص اللجنة بمتابعة أعمال تأمين وصلات الكهرباء بدور العبادة بالمحافظة وتضم كافة جهات المرافق وممثلي الأوقاف والكنيسة، برئاسة المهندس عماد البرشا مدير عام مديرية الإسكان ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لتلافي كافة الملاحظات التي جاءت بالتقارير، وسرعة إنهاء العمل في تأمين وصيانة هذه المنشآت و التأكد من توافر كافة اشتراطات الحماية المدنية بجميع الكنائس بالمحافظة، لتوفير أقصى درجات الأمان خلال احتفالات الأخوة المسيحيين خلال الفترة القادمة، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية وأعضاء اللجنة، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم، لتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان داخل دور العبادة بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة الاستمرار في صيانة أعمدة الإنارة بصفة دورية ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية مع تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن اللجنة تقوم بفحص ومتابعة وسائل الأمان بالمنشآت الدينية، ومراجعة وصلات الكهرباء، والتأكد من تحملها للأحمال الكهربائية عند ارتفاع درجات الحرارة، وتوافر وسائل الحماية المدنية من أدوات مقاومة الحرائق من طفايات ومضخات مقاومة للحريق، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالتأمين الكافي للكهرباء داخل تلك المنشآت.