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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة في الدوري

الاهلي
الاهلي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة، في المباراة القادمة للمارد الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سموحة في إطار الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري، على ملعب الأهلي وي السلام.

وكان الأهلي حقق فوزًا في الدقائق الأخيرة بهدفين لهدف أمام فاركو، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء بالجولة الثامنة من عمر المسابقة المحلية.

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موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة في الدوري 


تقام مباراة الأهلي وسموحة يوم الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر 2022 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بينما سموحة يتواجد في المركز الثاني عشر بـ 7 نقاط.

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