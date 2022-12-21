صدمة السوق السوداء| تقارير دولية ترصد خسائر فادحة لمتداولي الدولار خارج البنوك

كشفت تقارير دولية صادرة عن 3 مؤسسات مالية، عن خسائر فادحة لمتداولي الدولار في السوق الموازية أو ما يُعرف بالسوق السوداء، خارج الإطار الرسمي للتداول في البنوك.

وخلال الفترة الأخيرة التي شهدت على مستوى العالم نقصًا في تدفقات العملة الأجنبية، بسبب الحرب الروسية الأمريكية، وصل سعر الدولار في مصر في السوق الموازية إلى 36 جنيهًا في وقت سابق.

سعر الدولار في البنوك اليوم

ويسجل سعر الدولار اليوم في البنوك، ثباتا مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 21 -12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر..

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 24.75 جنيه للدولار الواحد.

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 24.74 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

تقارير دولية.. هذا سعر الدولار العادل

وكشفت بيانات بنك جولدمان ساكس الأمريكي في تقرير له منذ يومين، أن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 36 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في البنوك عند 24.8 جنيه، حيث يتم تداوله بأكثر من قيمته العادلة بنسبة كبيرة.

فيما قال بنك رينيسانس كابيتال، إن تداول عملة الدولار عند هذه القيمة في السوق الموازية لا يعكس سعر الصرف بدقة، متوقعًا تراجعه إلى قيمته العادلة في البنوك.

فيما أشار تقرير لـ “أرقام كابيتال” أنه لا يتوقع خفضًا للجنيه إلى هذه القيمة المتداول بها في السوق السوداء.

انهيار الدولار في السوق السوداء

وبحسب مراقبين، شهد سعر الدولار في السوق الموازية انهيارًا من مستوى 36 جنيًا حتى انخفض اليوم إلى أقل من 28 جنيهًا، مع توقعات بوصوله إلى قيمته العادلة في التي يتم تداوله بها في البنوك.

وكان الإعلامي سيد علي، قال في برنامجه أمس أن الدولار الآن يباع فى السوق السوداء بأقل من 28 جنيها ، قائلا لتجار السوق السوداء: “من أعمالكم سلط عليكم البعض اشتري الدولار بـ 37 جنيها، على أمل أن يباع بـ 40 جنيهًا".

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