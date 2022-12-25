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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. خروج جميع مصابي حادث نهائي سوبر السلة.. قصة خشونة صوت نعيمة الصغير.. قطار تالجو يمتص الصدمات

حادث سقوط استاند
حادث سقوط استاند الصالة المغطاة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

البابا تواضروس يعزي فى وفاة كاهن كنيسة الملاك بالظاهر
 

ندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق داخل مخزن أنابيب بوتاجاز بالقليوبية
 

الشباب والرياضة: خروج جميع مصابي حادث نهائي سوبر السلة باستثناء حالة واحدة
 

في ذكرى ميلادها .. قصة خشونة صوت نعيمة الصغير
 

كامل الوزير: قطار تالجو يمتص الصدمات.. وبيع التذاكر بالدولار للأجانب قريبا
 

وزير الإسكان: إنجاز سد جوليوس نيريري بمجهود قياسي في ظل تعطل سلاسل الإمداد
 

5 أطعمة في العشاء للحصول على الدفء طوال فصل الشتاء
 

علي جمعة: اللي يخلف 5 أطفال في أوضتين مجرم بحق أولاده والمجتمع
 

محاصرة 18 عاملا في الصين بعد انهيار منجم ذهب فوقهم
 

اهم الاخبار البابا تواضروس مخزن أنابيب حريق سوبر السلة الشباب والرياضة نعيمة الصغير

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