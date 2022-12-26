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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة بميناء العريش البحري

توقف حركة الشحن بميناء
توقف حركة الشحن بميناء العريش البحري بسبب الرياح

تشهد محافظة شمال سيناء، طقس سيء وتقلب في الأحوال الجوية، وذلك بهطول أمطار متقطعة وهبوب رياح باردة، وارتفاع في الأمواج، على مدى 3 أيام متتالية.

وتسببت الأحوال الجوية في توقفت حركة الملاحة والشحن بميناء العريش البحري وإعاقة الحركة في الشوارع لتراكم مياه الأمطار. 

التقلبات الجوية

وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، إغلاق ميناء العريش البحري؛ بسبب التقلبات الجوية غير المستقرة، وتم إغلاق الميناء أمام حركة الصيد في الميناء وتوقف حركة الصيد داخل البحر المتوسط.

وقالت المصادر، إن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية، وسيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.

وتواصل مجالس المدن إزالة آثار مياه الأمطار  من الشوارع الرئيسية  والميادين العامة .

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