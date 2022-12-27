خلي بالك.. واتساب يتوقف عن العمل بهذه الهواتف خلال أيام

سيجد أصحاب بعض الهواتف الذكية صعوبة في التواصل، فـ تطبيق الرسائل الشهير WhatsApp على وشك التوقف عن العمل على ملايين الهواتف الذكية خلال أيام قليلة.

لن يتمكن الأشخاص الذين لديهم طراز قديم من هواتف أيفون وأندرويد من استخدام تطبيق WhatsApp بعد 31 ديسمبر دون الحصول على تحديثات للتطبيق.

سيتوقف WhatsApp عن العمل على 49 نوعًا من الهواتف، بما في ذلك iPhone 5 إلى جانب العديد من طرز Huawei و LG و Samsung.

وسيتم إرسال تنبيه لمستخدمي هذه الهواتف بواسطة WhatsApp قبل أن يتوقف عن العمل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال واتساب: "تتغير الأجهزة والبرامج في كثير من الأحيان ، لذلك نراجع بانتظام أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات"، "قد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضًا على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل WhatsApp".