شمال سيناء .. حملات تفتيش لمراقبة الأغذية بالمحلات بمدينة نخل

نفذت إدارة مراقب الأغذية بمديرية الصحة محافظة شمال سيناء ، حملة للتفتيش على المحلات والسوبر ماركت التي تبيع السلع والمواد الغذائية بمدينة نخل، للوقوف على مدى إستيفائها للإشتراطات الصحية ، تحت رعاية الدكتور طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، والدكتور أسامة سالم مدير عام الطب الوقائي والدكتور محمود فتحى عبد الحى مدير الإدارة الصحية بنخل.

قامت لجنة برئاسة طه إبراهيم عبد الله مفتش أغذية بإدارة نخل الصحية ، محمود أحمد عبدالله مفتش تموين بإدارة تموين نخل .

تم المرور على ٩ محلات نشأت غذائية للوقوف على مدى إستيفائها للاشتراطات الصحية وسحب ٤ عينات أغذية مختلفة للفحص للصلاحية ، كما نم إعدام بعض الأغذية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للإستهلاك الآدمى وبيانها كالأتى :

٣٢ كرتونة شيبسى و٤ كيلو كبدة مجمدة و ٣ كيلو بانيه .



