حزب الله يهاجم «شارلي إيبدو» ويوجه نداءً للدولة الفرنسية

أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا أكد فيه إدانة العمل القبيح الذي أقدمت عليه المجلّة المشئومة "شارلي إيبدو"، مشددة على استنكاره أشدّ الاستنكار.

وقال حزب الله في البيان: "مُجددًا، ترتكب المجلّة المشئومة "شارلي إيبدو" المزيد من الإساءة والعدوان على مقدساتنا ومقاماتنا، وهي التي نالت ولمرات عديدة من قدسية رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كرامة المسيح عليه السلام، والعديد من رموز ديانات السماء و ها هي هذه الأيام وبطريقة الرسوم الكاريكاتورية الساخرة تستهدف النيل من خامنئي".

وأضاف البيان: “إنّنا نُدين وبشدّة العمل القبيح الذي أقدمت عليه هذه المجلة ونستنكره أشدّ الاستنكار، وندعو كل الأحرار والشرفاء في العالم إلى رفضه واستنكاره”.

وتابع: “كما ندعو الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات وكرامات أمّة بكاملها”.

وختم البيان: “فسماحة الإمام الخامنئي ليس فقط زعيمًا لدولة كبيرة، بل هو إمام أمّة ومرجع ديني لعشرات الملايين من المؤمنين وعنوان شامخ لكل ما هو إنسانية وحريّة وكرامة ومقاومة وإباء وضيم، هو اليوم رمز الإسلام ومنارته وشمسه الساطعة وصوته الصارخ في وجه طواغيت العالم ومستكبريه”.

