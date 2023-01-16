عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

اكتشاف جديد للغاز
اكتشاف جديد للغاز في مصر

وضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام.

اكتشافات الغاز في مصر 

مصر تعزز مكانتها كمنتج للغاز

وفي الحقيقة تسعى الدولة بكل قوة الي توفير مصادر الطاقة والعمل المستمر بتعاون جميع قطاعات الدولة لتحقيق التوازن بين استدامة إمدادات الطاقة.

حيث أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني وشركة الطاقة الأمريكية شيفرون، أمس الأحد، عن كشف جديد للغاز في حقل بحري مصري بشرق البحر المتوسط.

وتقع البئر نرجس-1 ضمن منطقة امتياز نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع في مصر وتقوم بالعمليات بها شركة شيفرون التي تمتلك حصة 45% فيها، وتمتلك إيني حصة 45%، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المصرية حصة 10%.

txt

نشأت الديهي عن اكتشاف حقل غاز جديد: "ربنا بيبعت لينا نفحات".. فيديو

txt

عملاق الطاقة الألمانية تعلن اكتشاف بئر غاز جديد شرق دمنهور

وقالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إنه يجري حاليا تقدير حجم الاحتياطيات بهذا الكشف، وأضافت أنها ستعمل "مع شركة شيفرون والشركاء للإسراع بوضع الاكتشاف الجديد على الإنتاج فى أسرع وقت ممكن".

وقال كلاي نيف رئيس شركة شيفرون الدولية للاستكشاف والإنتاج في بيان إن شيفرون متحمسة إزاء "نجاح هذه البئر الاستكشافية الأولى التي تحتوي على مكامن عالية الجودة".

وتسعى إيني، التي تملك الحكومة الإيطالية حصة مسيطرة فيها، لاكتشاف مصادر غاز جديدة ضمن جهودها لتوفير بدائل تغطي كامل واردات الغاز الروسي بحلول عام 2025، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت الشركة في بيان أن الاكتشاف الجديد يقع في بئر الاستكشاف نرجس-1 "ويمكن تنميته بالاستفادة من قربه من منشآت قائمة لإيني".

وتعززت مكانة مصر كدولة منتجة للغاز بفضل اكتشاف إيني لحقل ظهر العملاق في شرق البحر المتوسط عام 2015 إلا أنها بدأت في استيراد الغاز من إسرائيل مع ارتفاع الطلب محليا.

وفي وقت سابق، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما حققه قطاع البترول من نجاحات جاء نتيجة للتعاون والترابط والعمل بروح الفريق الواحد على برنامج متكامل بالشراكة بين كيانات القطاع التابعة للدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وإيمان الجميع بالرسالة والرؤية والتعاون معاً، ومن ثم نجحنا في التعبير عن أنفسنا وصناعتنا.

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

ضخ المزيد من الاستثمارات

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، إن مصر اليوم تعتبر محط أنظار العالم كله، خاصة أن العالم كله يحتاج للغاز والطاقة، ومصر تتمتع ببنية تحتية جيدة ومصانع إسالة وغاز طبيعي.

وأضاف أبو العلا ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر كانت تستورد غازا طبيعيا بقيمة 3 مليارات دولار سنويا، ولكن بعد ظهور بعض الاكتشافات تمت تقليل الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي حتى 2018، وتم بعد هذا توفير حوالي 90% من احتياجاتنا.

وأشار أبو العلا، إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي للدولة في عام 2019 من الإنتاج المصري، وحاليا يوجد فائض للتصدير، حوالي 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ومنه نستفيد من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير تلك الكمية من الغاز الطبيعي.  

وأضاف أن الاكتشافات الجديدة تزود الاحتياطي الاستراتيجي وتعادل ما يتم استهلاكه سنويا، موضحا أن مضمون الاكتشاف دعوة لضخ المزيد من الاستثمارات.

الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي

الاستفادة من العملة الصعبة

وتابع: "أهمية اكتشاف حقل الغاز الجديد تأتي في إطار زيادة طموحات استراتيجية ووزارة البترول قبل ذلك كان أقصى طموحاتها تحقيق الاكتفاء الذاتى، وطموح الوزارة الآن زيادة معدل الصادرات المصرية التي زادت وحققت عوائد كبيرة من النقد الأجنبي".

txt

إيني الإيطالية تعلن عن كشف حقل غاز جديد في بئر نرجس.. تفاصيل

txt

غاز مسيل للدموع.. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن التونسية وجماهير الترجي

والجدير بالذكر، أن اكتشافات الغاز الطبيعي زادت الثقل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي، فضلًا عن دور تلك الاكتشافات في جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري، وأن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز، بجانب أيضا أن لاكتشافات المتتالية علامة فارقة خاصة على النهج الاستراتيجي المتميز الذي تسعى مصر إليه لجلب المزيد من الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية.

اكتشافات الغاز في مصر 

نستهدف مليار دولار شهريا

وكان وزير المالية، محمد معيط، أكد في تصريحات سابقة، أن مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريا في عام 2023 ارتفاعا من 600 مليون دولار شهريا حاليا، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

فيما أعلن وزير البترول طارق الملا، نهاية العام الماضي، إن مصر صدرت نحو 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في 2022، ما يقدر بـ 90% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي، موضحا أن مصر صدرت نحو 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال العام 2021 بحوالي 80% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بلغت 8 مليارات دولار في السنة المالية 2021-2022، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري.

ووفقا لبيانات "رفينيتيف إيكون"، صدّرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

 

الغاز مصادر الطاقة كشف جديد للغاز بترول الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الثروة المعدنية إنتاج الغاز الطبيعي بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

تعرف علي سعر الدولار اليوم الأثنين في البنوك

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

رئيس بنك مصر: شهادة الـ 25% تنتهى بحد أقصى آخر الشهر

موضوعات متعلقة

البترول: 8.4 مليار دولار صادرات مصر من الغاز خلال 2022

متحدث البترول: لدينا خطة إستراتيجية لإضافة المزيد من احتياطات الغاز الطبيعي

حوض فريد.. متحدث البترول يوضح تفاصيل كشف الغاز الجديد في مصر| فيديو

عملاق الطاقة الألمانية تعلن اكتشاف بئر غاز جديد شرق دمنهور

ترشيحاتنا

الإيجار القديم .. منح 40% للمستأجر من قيمة الشقة مع تغيير العقد|مشروع قانون

بعد توقف أمريكا عن تكريمه.. أبرز المعلومات عن المناضل مارتن لوثر كينج

البرلمان يوافق على قرار جمهوري بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الإفريقي

الحق الفرصة.. صناعة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. اعرف سعر عيار 21

2700 جنيه ..القوى العاملة تتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

قرحة ونزيف وقصور في القلب.. الدواء تحذر من الأعراض الجانبية للمسكنات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحروب السيبرانية .. رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية

صدمة الكاف للقلعة البيضاء.. لماذا تم استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي؟

رخيصة وصحية| 9 زيوت للحصول على شعر كثيف في الشتاء.. لن تتوقعي

مش هتصدق.. جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ بين الشباب

فيديو

أزالوا الشعر بالليزر .. قرار صارم من الزمالك بعد صور 3 لاعبين داخل مركز تجميل

وفاة ابنة الفيس بريسلي بأزمة قلبية.. تفاصيل/ فيديو جراف

قالت لي كفاية ضرب فيا.. اعترافات المتهم بقضية مشرفة بورسعيد وسر تنحي محاميه

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ