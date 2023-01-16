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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تحريض على الفجور.. قرار عاجل من النيابة ضد زوجي سيدتي الصف

صدى البلد

قرر مدير نيابة الصف حبس زوجي أختين قتلهما شقيقيهما بسبب سوء سلوكهما في قرية الشرفا 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

ووجهت النيابة للزوجين تهمة التحريض على ممارسة الفجور بعدما كشفت التحقيقات أن الزوجتين المجني عليهما كانتا تعملان في ممارسة الرذيلة بتحريض من زوجيهما وهو ما دفع شقيقيهما لاستدراجهما وقتلهما بسبب سيرتهما وسمعتهما السيئة. 

وكشفت تحقيقات نيابة الصف مفاجآت في جريمة قتل عاملين لشقيقتيهما بقرية الشرفا بعد أسبوع من احتجازهما وتعذيبهما بسبب سوء سلوكيهما. 

وأشارت تحقيقات مدير نيابة الصف إلى أن المتهمين فور مواجهتهما بارتكاب الجريمة وقتل شقيقتيهما خنقا بعد وصلة من الضرب والتعذيب قالا أن أختيهما تزوجتا منذ عدة سنوات الكبرى تبلغ من العمر 37 عاما والأخرى في العشرينات من عمرها إلا أن سيرتهما السيئة أصبحت على كل لسان في البلدة بسبب سلوكيهما المشين وعلاقاتهما المحرمة التي يمارسانها مع الشباب من داخل القرية وخارجها. 

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وفجر المتهمان مفاجأة عندما قالا أن شقيقتيهما ضحيتان لزوجيهما حيث كان الزوجين هما من يقومان بتشغيلهما في الدعارة ويتفقان مع راغبي المتعة الحرام على إرسال زوجتيهما لهم بمقابل مادي. 

وكشفت تحقيقات مدير نيابة الصف عن أن المجني عليهما متزوجتان وأن شقيقيهما علما بسوء سلوكهما من تداول سيرتهما على ألسن أهل البلدة، رغم زواجهما فقاما باستدراجهما إلى منزل العائلة واحتجزاهما لمدة أسبوع قاما خلاله بتعذيبهما والتعدي عليهما بالضرب حتى تخلصا منهما خنقا. 

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي عن قتل «أ. أ» سائق 34 سنة ومقيم بعرب الشرفا، وشقيقه «م. أ» سائق 20 سنة شقيقتيهما، على الفور انتقل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء علاء فتحي، نائب مدير المباحث، والقوة المرافقة لهما، وبالفحص وإجراء مناظرة الجثتين تبين وجودهما بغرفة في طابق أرضي وتم نقل الجثتين للمستشفى، وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب سوء سلوك الفتاتين وأنهما قاما باصطحابهما من منزلهما إلى العقار محل الواقعة منذ أسبوع. 

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وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما تخلصا من شقيقتيهما انتقاما لشرفهما قائلان: "غسلنا عارنا دول حطوا راسنا في الطين وسط الناس وأهل البلد". 

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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