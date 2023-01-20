عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1117 مريضا في قافلة علاجية بقرية إصلاح الغيط الكبير بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 18 ،19  يناير 2023 في قرية اصلاح الغيط الكبير  مركز جمصة وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة. 

 

وتبعد عن مستشفى جمصة المركزي 21 كم لعدد سكان تقريبي 14245 نسمة تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور دكتورة نفين صالح ووليد احمد و محسن السيد  من لجنة إشراف الوزارة وجرى خلال فعاليات اليوم توقيع الكشف على 1117 مريضاً .


وقد ضمت  8 عيادة منهم 6 عيادات متنقلة: (  2 اطفال ،باطنة، نسا ، انف واذن ، تنظيم اسرة  ) . فضلاً عن عيادتين  داخل الوحدة و معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي : 
باطنة              264
أطفال              357 
جراحة             90
أنف وأذن         136                
أسنان               117          
نسا وتنظيم أسرة     132
 

كما تم إجراء عدد  307 تحاليل مختلفة  للمرضى، ونحو 92 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 125 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم   وتحويل 77 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  32 قراراً  للعلاج على نفقة دولة.

 

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية ، و 125 حالة استبيان مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

IMG-20230120-WA0016
IMG-20230120-WA0016
IMG-20230120-WA0015
IMG-20230120-WA0015
IMG-20230120-WA0014
IMG-20230120-WA0014
IMG-20230120-WA0012
IMG-20230120-WA0012
IMG-20230120-WA0009
IMG-20230120-WA0009
IMG-20230120-WA0013
IMG-20230120-WA0013
محافظ الدقهلية مستشفيات وزير الصحة خالد عبد الغفار الدكتور أيمن مختار دقهلية دكتور خالد عبد الغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

بعد تصريحات حسن نصر الله عن مصر| الخارجية : عبث واستدعاء بطولات زائفة

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

استشهاد شرطى.. تفاصيل حملة الأمن العام لضبط أخطر 3 تجار مخدرات بالإسكندرية

الري تكشف حقيقة توقف مشروعات تأهيل الترع

توقعات بانخفاض الأخضر.. هل يفقد الدولار سيطرته على العالم؟.. فيديو

خطيب المسجد النبوي: استغلال المناصب والاختلاس من الأموال العامة جرم عظيم وأثم مبين

قتل فرد شرطة .. مصرع تاجر مخدرات هارب عقب تبادل إطلاق النار

ظهور مميز .. سعر خيالي لفستان أحلام.. وأصالة بإطلالة سبعينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبوة كاتشاب تنقذ حياة رجل تاه في البحر 24 يوما بالدومينيكان.. فيديو

بعتذر | رد فعل غير متوقع لـ رفيقة اليوتيوبر الراحل عزيز الأحمد

دي شقة أبو لهب.. عريس يثير الجدل بـ ديكور منزله | شاهد

نشرة المرأة و الصحة.. 5 أبراج تصبح من الأثرياء.. ناقد موضة يحرج أصالة بسبب إطلالتها.. علامة تدل على الإصابة سرطان الأمعاء

فيديو

أحزن الكل بوفاته .. ما لا تعرفه عن مرض اليوتيوبر عزيز الأحمد

مفاجأة.. 15 نجما يغيبون عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

ضهرنا وسندنا.. القوات المسلحة تحتفل بعيد الشرطة | شاهد

درجة الحرارة تسجل صفر بهذه المنطقة.. ماذا سيحدث للطقس في مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ