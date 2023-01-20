الكشف على 1117 مريضا في قافلة علاجية بقرية إصلاح الغيط الكبير بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 18 ،19 يناير 2023 في قرية اصلاح الغيط الكبير مركز جمصة وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وتبعد عن مستشفى جمصة المركزي 21 كم لعدد سكان تقريبي 14245 نسمة تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور دكتورة نفين صالح ووليد احمد و محسن السيد من لجنة إشراف الوزارة وجرى خلال فعاليات اليوم توقيع الكشف على 1117 مريضاً .



وقد ضمت 8 عيادة منهم 6 عيادات متنقلة: ( 2 اطفال ،باطنة، نسا ، انف واذن ، تنظيم اسرة ) . فضلاً عن عيادتين داخل الوحدة و معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة 264

أطفال 357

جراحة 90

أنف وأذن 136

أسنان 117

نسا وتنظيم أسرة 132



كما تم إجراء عدد 307 تحاليل مختلفة للمرضى، ونحو 92 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 125 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 77 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 32 قراراً للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية ، و 125 حالة استبيان مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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