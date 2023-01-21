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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تعليق صادم من نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني .. رامز جلال ينتصر على هنيدي

أخبار الفن
أخبار الفن

أخبار الفن.. نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

في عيد ميلاد ياسمين صبري.. فصلت من الجامعة وداعية سبب دخولها الفن

تحتفل اليوم الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها ، حيث  تعد واحدة من اجمل الوجوه علي الشاشة سواء في السينما او التليفزيون.

أخبار الفن

ولدت ياسمين صبري بالإسكندرية، والدها طبيب ووالدتها مهندسة ديكور وجدها قبطان بحري، تخرجت في كلية الإعلام قسم صحافة وعلاقات عامة، كانت تحلم بالعمل كمذيعة، وعملت كمراسلة فى أحدي القنوات التليفزيونية.

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن رأيها في الجدل حول التصريحات التليفزيونية التى تطلقها كل من المذيعتان رضوي الشربيني وياسمين عز. 

وقالت نجلاء بدر فى تصريحات مصورة لإحدي البرامج التليفزيونية قائلة : كل ما أسمعه عبث، موضوع تعامل الرجل والمرأة مع بعض احنا اتربينا عليه فى بيوتنا ، فى العلاقات الزوجية مفيش أفضلية مين يعل ايه ، مش هتعلمونا نتعامل إزاي .

عيد ميلاد بلبلة.. ماجدة خير الله: نبيلة عبيد تستحق لقب نجمة مصر الأولى

تحتفل اليوم الفنانة القديرة نبيلة عبيد  بعيد ميلادها اليوم ، حيث تعد واحدة من أهم النجمات فى تاريخ السينما المصرية ، حيث غردت من خلال إدائها بأجمل الاعمال السينمائية التى تظل محفورة فى أذهان المتابعين .

وتقول الناقدة ماجدة خير الله : الفنانة نبيلة عبيد واحدة من الفنانات اللاتي عافرن فى السينما حتي تتنتقل الى البطولة ، وقد انتجت فيلم وسقطت فى بحر العسل ، إخراج صلاح أبو سيف ، وقد كان العمل نقلة فى مشوارها الفني .

حضور جماهيري ضخم.. 7 صور من حفل عمرو دياب في سلطنة عمان

أحيا الفنان الكبير عمرو دياب حفلا جماهيريا ضخما فى سلطنة عمان ، وسط حضور جماهيري ضخم من قبل محبي الهضبة .

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وحرص الفنان عمرو دياب على تقديم عدد كبير من الأغاني القديمة والجديدة ، ومنها العالم الله ، قمرين ، لو اتساب ، انت الحظ ، تملي معاك ، بالإضافة الى الي احدث اغانيه انا سينجل .

عاصي الحلاني يرقص الدبكة في حفل أبوظبي بالإمارات

شارك الفنان عاصي الحلاني فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

واشعل المطرب عاصي الحلاني حفله في أبوظبي التي قدمها مع الدبكة اللبنانية وسط تفاعل كبير جدا من الجمهور.

يعرض 17 مارس .. تفاصيل مسلسل Extrapolations لـ ميريل ستريب

حدد الشركة المنتجة لمسلسل Extrapolations يوم 17 مارس القادم ، موعد لعرض العمل على أحدى المنصات .

تدور أحداث مسلسل Extrapolations حول التغير المناخي العالمي،ومدي  تأثيره على العيلة، والحب، والعمل، والمصير.

مسلسل الثمن يدخل الأعلى مشاهدة فى مصر .. تفاصيل

تمكن مسلسل الثمن من الدخول في قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip

حيث احتل مسلسل الثمن المركز الثاني من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة للأعمال الاعلى مشاهدة فى مصر .

رامز جلال ينتصر على محمد هنيدي وشلبي الأخير تفاصيل إيرادات السينما أمس

شهدت الساحة السينمائية، منافسة بين الأفلام المعروضة، والتى تسعى لنيل أعلى الإيرادات فى شباك التذاكر. 

أخبار الفن

ونستعرض لكم تفاصيل إجمالي إيرادات الأفلام ليلة أمس، الجمعة ، وذلك من خلال التقرير التالي.

 

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