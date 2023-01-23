قلدت النجمة جينيفر لوبيز.. بسنت شوقى تثير الجدل بنفس الفستان.. والجمهور :هى أحلى

أثارت الفنانة بسنت شوقى الجدل في حفل توزيع جوائز JoyAwards بعد ما نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام.



وظهرت بسنت شوقى، في حفل توزيع جوائز Joy Awards مساء امس بالرياض، ولفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة المثيرة مرتدية فستانا من Tom Ford باللون الفضى اللامع وهو ما ظهرت به النجمة العالمية جينيفر لوبيز في حفل الأوسكار 2019.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.



يذكر أن جوائز Joy Awards تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوهالجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي.