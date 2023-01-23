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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قلدت النجمة جينيفر لوبيز.. بسنت شوقى تثير الجدل بنفس الفستان.. والجمهور :هى أحلى

بسنت شوقى
بسنت شوقى

أثارت الفنانة بسنت شوقى الجدل  في حفل توزيع جوائز  JoyAwards بعد ما نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام.
 

وظهرت بسنت شوقى، في حفل توزيع جوائز Joy Awards  مساء امس بالرياض، ولفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة المثيرة مرتدية فستانا  من Tom Ford باللون الفضى اللامع وهو ما ظهرت به النجمة العالمية  جينيفر لوبيز في حفل الأوسكار 2019.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.
 

يذكر أن جوائز Joy Awards تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوهالجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي. 

 

 

بسنت شوقي حفل توزيع جوائز النجمة العالمية جينيفر لوبيز النجمة جينيفر لوبيز توزيع جوائز Joy Awards

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