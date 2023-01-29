متبقي 16 يوما.. الإجازات الرسمية فى عام 2023| اعرفها

مع قرب انتهاء الشهر الأول من عام 2023 تشغل الإجازات الرسمية بال الكثير من المواطنين خاصة أنها فترة راحة عن العمل للموظفين فى القطاع الخاص والعام.

عطلات رسمية فى 2023

يضم عام 2023 ما يقرب من 18 يوم عطلة رسمية والتي تتوزع مابين أعياد قومية وأعياد دينية ومناسبات خاصة بالاحتفالات.

ومع قرب انتهاء الشهر الأول من عام 2026 فقد تم الحصول على إجازة 8 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأيضا الخميس الموافق 26 يناير أجازة بمناسبة عيد الشرطة يتساءل الكثيرون عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023.

وتتمثل أهم العطلات الرسمية المتبقية فى عام 2023 مايلي :-

- تشمل العطلات الرسمية فى 2023 إجازة الاثنين 17 أبريل، بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم

-تأتي ضمن عطلات رسمية موجودة في عام 2023 إجازة من الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

- كما ينقي من عطلات 2023 إجازة الثلاثاء 25 أبريل، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

-وبمناسبة الاحتفال بعيد العمال الاثنين 1 مايو، يحصل الموظفين على إجازة رسمية

- كما يحصل الموظفين على إجازة من الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

- وتشمل قائمة عطلات 2023 الحصول علي إجازة الجمعة 30 يونيو، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

- كما تتضمن عطلات 2023 إجازة الأربعاء 19 يوليو، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.

أهم الإجازات الرسمية فى 2023

-اما عن الأعياد والمناسبات الرسمي فإنه سيتم الحصول علي إجازة الأحد 23 يوليو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

- وبمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف سيتم الحصول علي إجازة الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023

- أما إجازة الجمعة 6 أكتوبر، فتأتي بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973 وتعد تلك المناسبة هى أخر عطلات 2023 والتي يمكن الحصول عليها.