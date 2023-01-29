أبناء النجوم يخطفون الأنظار| ابنة حلمي بكر الطفلة تظهر لأول مرة.. بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

خطفت ابنة الموسيقار حلمي بكر، الأنظار لها مؤخرا بمجرد ظهورها مع أبيها لأول مرة داخل المستشفى، وقبلها خطفت ابنتي عبلة كامل اهتمام الجمهور بعد الظهور مع أزواجهن الأجانب لأول مرة، وقبلها خطفت ابنة أحمد الفيشاوي الأنظار إليها بعد غياب طويل، وقبل أشهر، حظت أمينة مقبل -حفيدة الزعيم عادل إمام من ابنته سارة- على اهتمام عدد كبير من الجمهور بعد الظهور الأول لها عبر وسائل الإعلام والصحافة.

وفي هذا الصدد يرصد موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز الصور الأخيرة التي تم الكشف عنها لأفراد عائلات النجوم.

حلمي بكر

نشرت الفنانة هند عاكف صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء زيارتها للموسيقار حلمى بكر فى مستشفى الشبراويشى.

وعلقت هند عاكف: "حمد الله علي سلامتك يا استاذ حلمي.. سعدت امش بزيارتي ولقاءي بالموسيقار العظيم استاذنا الكبير الاستاذ حلمي بكر واطمنت عليه وهو الحمد لله الان بصحه جيده ويستجيب للعلاج وبيطمن كل جمهوره الغالي ومحبينه.

وقالت هند عاكف : "وعندما حضرتك ابنته القمر ريهام حلمي بكر . رأيت سعادة غامرة في عيونه وهي تجلس بجانبه مثل القطه السيامي فإنه كان سعيد بوجود حبايبه حواليه.

وأوضحت هند عاكف : “نرجو من محبي الموسيقار حلمي بكر الدعاء له حتي يعود الي منزله بصحة جيده إن شاء الله ربنا يكمل شفاك علي خير يا حبيب الملايين.. شكرا للدكتور والفنان نور ابو حساب الابن الروحي للموسيقار حلمي بكر الذي أتاح لي الزيارة للموسيقار حلمي بكر”.

حلمي بكر وابنته مع هند عاكف

عبلة كامل وبناتها

بنات عبلة كامل، أصبحا حديثا مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهما الفنان أحمد كمال، عنهما في حلقته ببرنامج الستات، للإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، عبر قناة النهار الفضائية.

وكشف أحمد كمال عن زواج ابنتيه «زينب وفاطمة» من أجانب حيث تزوجت زينب من رجل انجليزي، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي.

وما لايعرفه البعض أن ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال متزوجتان منذ فترة من أجانب، ولديهما بنتين لكل واحدة، وينشر موقع صدى البلد الإخباري، صور بنتي عبلة كامل مع أزواجهن لأول مرة.

وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه من عبلة كامل، مطلقا وترك لهما حرية الاختيار.

وبالبحث في تطبيق إنستجرام عن حساب زوج فاطمة كمال ابنة عبلة كامل الصغرى، تبين أنه بولندي الجنسية ويدعى باويل جاو، ويعمل مدرب يوجا، ويقضي أوقات طويلة في القاهرة مع زوجته.

ابنة الفنانة عبلة كامل، «زينب» متزوجة من رجل انجليزي، لم تكشف عن هويته، لكنها ظهرت بالعديد من الصور معه.

وتعمل زينب أحمد كمال - ابنة عبلة كامل - مع زوجها الانجليزي في مجال علم التاروت والتنبوءات، ولديهما ابنة كبيرة تدعى «زهرة» وطفل رضيع آخر، ويعيشان أغلب الوقت في مدينة دهب المصرية.

زينب ابنة عبلة كامل مع زوجها وابنتها

فاطمة كمال ابنة عبلة كامل مع زوجها البولندي باويل جاو

ابنة أحمد الفيشاوي

نشرت هند الحناوي - طليقة أحمد الفيشاوي - مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه ابنتها الوحيدة لينا الفيشاوي، بعد غياب الأخيرة عن الظهور لمدة عامين.

وظهرت لينا أحمد الفيشاوي، في الفيديو، وهي تغني بالإنجليزية بجوار فرقة موسيقية، في أحد الأماكن الخاصة، وملامحها تغيرت عما كانت عليه، حيث ارتفعت قامتها وتغيرت ملامحها بشكل نسبي.

وعبر متابعي هند الحناوي، عن صدمتهم في التعليقات على فيديو لينا الفيشاوي، بسبب تغير ملامحها بعدما أصبحت شابة.

وقبل قبل عامين، نشرت هند الحناوي -طليقة الفنان أحمد الفيشاوي- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه مع ابنتها «لينا» وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ16، الذي يوافق يوم 23 أكتوبر.

وظهرت لينا أحمد الفيشاوي، في حفل عيد ميلادها الـ16، وهي ترتدي ملابس جريئة، ومعها والدتها وصديقتها، لتنهال عليها الإعجابات، والتهاني بمناسبة عيد الميلاد، بعدما أصبحت شابة.

ابنة أحمد الفيشاوي

عائلة عادل إمام

ظهرت أمينة مقبل - حفيدة الزعيم عادل إمام من ابنته سارة- في أحدث صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أول ظهور لها عبر وسائل الإعلام.

وأظهرت الصورة التي نشرتها حفيدة عادل إمام «أمينة»، الشبه الكبير بينها وبين والدتها سارة (المتزوجة من رجل الأعمال أحمد نبيل مقبل)، ودرست الحفيدة في مدارس مصر الدولية.

أمينة مقبل حفيدة عادل إمام

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورا نادرة لـ عائلة الفنان عادل إمام، مع عائلة شقيقه المنتج عصام إمام، الذى لديه ابنتين الأولى نور والثانية فرح.

وتحرص نور دائما على نشر صورة مع عمها الفنان عادل إمام، وهو ما لفت الانتباه إليها، خاصة أنها تعمل مصممة أزياء وهي في منتصف العشرينيات من عمرها.

والدة نور هي الفنانة المعتزلة نهلة رأفت التى شاركت فى كثير من الأعمال مثل أفلام ومسرحيات ومسلسلات في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات.

ابنتي شقيق عادل إمام

إجلال زكي

ظهرت أسرة الفنانة القديرة إجلال زكي ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أول ظهور لهم، فلم يظهر أي منهم عبر أي وسيلة إعلامية أو صحفية.

ولدى الفنانة إجلال زكي ، ابنة تُدعى «شيرين» من زوجها الأخير الكاتب نادر أبو الفتوح، ولدى شيرين أبو الفتوح، ابنتين، الكبرى تُدعى «حبيبة»، والصغرى تُدعى «مريم»، ويحملان شبها من جدتهما الفنانة القديرة المختفية لفترة عن الوسط الفني.

وظهرت الفنانة إجلال زكي ، في صورة تداولها أحد أقاربها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد سنوات طويلة من الغياب وهي الفنانة التي لمع بريقها خلال حقبة الثمانينات، لاسيما بعد دورها اللافت والأشهر في مسيرتها الفنية بمسرحية «سك على بناتك».

إجلال زكي

شيرين ابنة إجلال زكي مع ابنتيها

ابنة أشرف عبد الباقي

وظهرت «هدى»، ابنة الفنان أشرف عبد الباقي، بعد ما يقرب من 4 سنوات ، من خلال صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور “إنستجرام”.

وتقدم ابنة أشرف عبد الباقي «هدى» فقرات وأفكارا للطهي على السوشيال ميديا للمتابعين، وحظيت باهتمام الكثير من النشطاء في ظهور نادر لها، بعدما ظهرت في عام 2018 خلال حفل تخرجها في الجامعة الأمريكية الذي حضره والداها.

ابنة الفنان أشرف عبد الباقي

إليسا

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عدة صور لابنة نورما شقيقة الفنانة اللبنانية إليسا، والتي أطلقت على نفسها اسمًا مستعارًا "كي كي حنا"، وهي شقيقة نتالي حنا، التي ظهرت بصحبة خالتها (إليسا) قبل أيام.

وأثارت ابنة شقيقة إليسا حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، بسبب وشمها لأجزاء كبيرة من جسدها، وظهورها بملابس جريئة أثارت انتباه النشطاء.

كانت نورما خوري (شقيقة الفنانة اللبنانية إليسا)، قد أثارت حالة كبيرة من الجدل على تطبيق الصور "إنستجرام"، بعد انتشار صورة جديدة لها ظهرت فيها بملابس قصيرة أنيقة، ولفتت أنظار النشطاء حول الشبه الكبير الذي يجمع بينها وبين شقيقها.

يأتي ذلك بعدما نشرت إليسا، صورة لها، يوم السبت، 23 نوفمبر، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها بصحبة شقيقتها نورما أثناء تواجدهما في كندا في أول ظهور لها.

شقيقة إليسا

ابنة شقيقة إليسا

ندى بسيوني

قبل 3 سنوات، تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ندى بسيوني، ظهرت فيها للمرة الأولى مع ابنتها الوحيدة «مايا»، حيث كانت نشرت الصورة أثناء احتفالها بتخرج ابنتها في الجامعة الأمريكية.

ولوحظ على صورة ندى بسيوني وابنتها، التشابه الكبير بينهما، حيث أكد ذلك متابعو الفنانة على السوشيال ميديا، وأبدوا إعجابهم بالصورة.

ابنة ندى بسيوني

ابنة فادية عبد الغني المحجبة

قبل عامين، تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا لـ سارة فريد الابنة الوحيدة للفنانة فادية عبد الغني، وانتشرت تلك الصورة بشكل مكثف.

وظهرت سارة بشبه كبير لوالدتها (فادية عبد الغني) وكأنها صورة طبق الأصل منها، وكانت مرتدية الحجاب في تلك الصورة، وظهرت معها ابنتها في بعض الصور.