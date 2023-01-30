رانيا فريد شوقي: نجاح الأجزاء السابقة من المداح طمأنني.. ودوري مختلف

أكدت الفنانة رانيا فريد شوفي انها تواصل حاليا تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل المداح والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وقالت رانيا فريد شوقي في تصريحات خاصة لصدي البلد: دوري في هذا العمل مختلف عم الأعمال التي قدمتها قبل ذلك، وهو ما أسعى إليه في التمثيل، فدائماً ما أحب أن يراني الجمهور متلونة فى الأدوار التي ألعبها، خاصة وأن الأمر ممتع بالنسبة لي كممثلة.

وتستكمل رانيا فريد شوقي حديثها قائلة: بلا شك أن الانضمام إلى عمل حقق نجاحا كبيرا في أجزائه السابقة أمر مطمئن، ولكن تواجه هنا الفنان المنضم حديثاً أمر في غاية الأهمية وهو أن يثبت تواجده في وسط هذا النجاح.

يشارك في بطولة مسلسل المداح 3، حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج؛ وينضم للجزء الثالث نجوم آخرين، من بينهم: (أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، أحمد كشك، ومحمد مهران، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، عصام السقا، وعبد العزيز مخيون .