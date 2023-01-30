عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا فريد شوقي: نجاح الأجزاء السابقة من المداح طمأنني.. ودوري مختلف

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

أكدت الفنانة رانيا فريد شوفي انها تواصل حاليا تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل المداح والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

 

وقالت رانيا فريد شوقي في تصريحات خاصة لصدي البلد: دوري في هذا العمل مختلف عم الأعمال التي قدمتها قبل ذلك، وهو ما أسعى إليه في التمثيل، فدائماً ما أحب أن يراني الجمهور متلونة فى الأدوار التي ألعبها، خاصة وأن الأمر ممتع بالنسبة لي كممثلة.

 

وتستكمل رانيا فريد شوقي حديثها قائلة: بلا شك أن الانضمام إلى عمل حقق نجاحا كبيرا في أجزائه السابقة أمر مطمئن، ولكن تواجه هنا الفنان المنضم حديثاً أمر في غاية الأهمية وهو أن يثبت تواجده في وسط هذا النجاح.

 

يشارك في بطولة مسلسل المداح 3، حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج؛ وينضم للجزء الثالث نجوم آخرين، من بينهم: (أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، أحمد كشك، ومحمد مهران، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، عصام السقا، وعبد العزيز مخيون . 

رانيا فريد شوقي حمادة هلال عبد العزيز مخيون محمد رياض مسلسل المداح دنيا عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

مفاجأة| مجلس الزمالك يبحث عودة فيريرا.. وتعليق مثير من أسامة نبيه

ترشيحاتنا

مؤشر البورصة يقفز 2% في بداية تعاملات اليوم الإثنين

تحذير ورسالة طمأنة.. عاجل ومهم من الحكومة بشأن شراء الذهب وتوافر الدولار

مدبولي : تحقيق خطة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي العام الجاري

سعر الصرف المرن .. تعهّد من الحكومة بشأن العملة المحلية

مدبولي: نُخطط لتحقيق معدلات نمو بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025

ملقاة في أحد الشوارع| التصريح بدفن جثة طفل حديث الولادة بالمطرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبن به "دهن الخنزير" يباع بالأسواق ويثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

تمتلك كوافير.. قصة البلوجر فتاة العباية بسمة حجازي والسبب في القبض عليها

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ