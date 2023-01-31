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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة يبدأ فعاليات الورش التعليمية لإجازة نصف العام الدراسي

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

تحت عنوان "ديكوباج من وحي الحضارة“، بدأ المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ، أولى فعاليات الورش التعليمية خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن الأنشطة الثقافية والتعليمية والفنية التي يقدمها المتحف للجمهور خلال إجازة منتصف العام تحظى باهتمام الطلاب من مختلف المراحل التعليمية وكذلك الكبار، لافتا إلى حرص المتحف على تنظيمها لكونها تساهم في الارتقاء بالذوق العام، كما إنها تأتي على رأس أولويات عمل المتحف.

ومن جانبها أوضحت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن ورشة "ديكوباج من وحي الحضارة“ هي ورشه للشباب فوق 16 عام عن فن الديكوباج، أحد الفنون الإبداعية التي ترجع إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي، وتعتمد على القص واللصق للصور القديمة لإخراج لوحة فنية رائعة، سواء على سطح زجاجي أو معدني أو خشبي، مشيرة إلى أنه قام بالتدريب خلال تلك الورشة كل من الفنانة إيمان محمد المغربي، والفنانة رحاب محمد عبد الحكيم.

وأضافت عزة رزق مسئولة التربية المتحفية والقسم التعليمى بالمتحف، أن تلك الفئة من الورش تهدف إلى اكتشاف مهارات المشاركين وتنمية الجانب الإبداعي لديهم عن طريق ممارسة بعض الأنشطة الفنية والحرف اليدوية التى كان يمتهنها الإنسان المصري القديم بطريقة حديثة تتماشى مع العصر الحالي، وتتوافق مع دعم المتحف لنشر الثقافة والوعي الأثري والحضاري بين مختلف الفئات.

وفي نفس السياق تم تنظيم ورشة تعليمة للأطفال بعنوان" نول الخرز“، تعلموا خلالها مهارات تقوية التآزر البصري الحركي من خلال الخرز والألوان، وصناعة نول صغير من إعادة تدوير الورق المقوى، وتصميم أشكال هندسية.

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المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية ديكوباج من وحي الحضارة مصر الدكتور أحمد غنيم

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