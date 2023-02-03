احذر.. الانتفاخ المتكرر يشير لإصباتك بمرض خطير

الانتفاخ هو المكان الذي تشعر فيه بطنك بالامتلاء وعدم الراحة، إنه شائع جدًا وهناك أشياء يمكنك القيام بها للتخفيف من حدته، لكن راجع طبيبك إذا شعرت بالانتفاخ كثيرًا أو لم يختفي.

أعراض الانتفاخ

تشعر بأن بطنك ممتلئًا أو أكبر من المعتاد

لديك ألم في البطن أو انزعاج

قرقرة في بطنك أو تصدر ضوضاء

تطلق الغازات أكثر من المعتاد

أسباب الانتفاخ

السبب الأكثر شيوعًا للانتفاخ هو وجود الكثير من الغازات في أمعائك.

يمكن أن يحدث هذا بسبب بعض الأطعمة والمشروبات ، مثل بعض الخضروات والمشروبات الغازية ، أو عن طريق ابتلاع الهواء عند تناول الطعام.

يمكن أن يكون أيضًا بسبب مشكلة في الهضم ، مثل:

إمساك

عدم تحمل الطعام

مرض الاضطرابات الهضمية

متلازمة القولون العصبي (IBS)

تشعر بعض النساء بالانتفاخ في وقت الدورة الشهرية.

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الانتفاخ الذي لا يزول لدى السيدات، علامة على شيء أكثر خطورة مثل سرطان المبيض.

المصدر nhs