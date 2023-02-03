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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول الحبوب المنومة يصيب بمرض خطير .. تعرف عليه

مخاطر  الإفراط من
مخاطر  الإفراط من الحبوب المنومة

أحيانا نلجأ إلى تناول الحبوب المنومة لكي تساعدنا على النوم.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، انه قد تؤدي الحبوب المنومة إلى زيادة كبيرة في خطر حدوث الخرف.

مخاطر  الإفراط من الحبوب المنومة 

 

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، ان تناول الحبوب المنومة قد يساهم في مشاكل عقلية كالخرف، وذلك لأنها تسبب في نققص الميلاتونين، مما تتسبب في مشاكل معرفية.

 

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وجد الباحثون ايضا، أن عدم الحصول على قسط كافي من النوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالامراض المزمنة، مثل: السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

جاءت نتائج الدراسة من متابعة، 3 ألاف شخص بلغ متوسط عمرهم 74 عاما، وقاموا بتتبعهم لمدة تصل إلى تسع سنوات في المتوسط، ووجد الباحثون، ان وأولئك الذين أخذوا الحبوب المنومة لديهم خطر متزايد بنسبة 79 في المائة من تطوير الخرف.

 

مخاطر  الإفراط من الحبوب المنومة

 

قال الدكتور يو لينغ من معهد (ويلي) لعلم الأعصاب، أن الحبوب المنومة قد تؤثر بشكل كبير على المعرفة، وقد يتسبب تعرضهم لمرض الخرف.

وأشارت دراسة أخرى في عام 2018، أجرتها جامعة شرق فنلندا، إلى أنه بالنسبة للمرضى الذين يأخذون الحبوب المنومة قد زاد خطر إصابتهم بالخرف و الزهايمر بنسبة حوالي ستة في المائة.

الحبوب المنومة الخرف الميلاتونين الزهايمر النوم ​​​​​​​health

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