عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي

سقوط المنطاد الصيني
سقوط المنطاد الصيني

أعلنت الحكومة الأمريكية إسقاط المنطاد الصيني، الذي اعتبرته أمريكا إن هدفه الأول هو التجسس ليس إلا، ولهذا أسقطته، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال مسئول أمريكي لم يكشف عن هويته، إن المنطاد سقط بفعل الجيش الأمريكي، وإن الأمر جاء من الرئيس الامريكي جو بايدن، وأن القيادات العسكرية من عرضت الأمر على بايدن.

وسقط البالون في المحيط.

التقط مستخدم تويتر  ديفون باس، مقطع فيديو لعملية إسقاط بالون المراقبة الصيني  قبالة سواحل كارولينا.

وقال متابع آخر،  جوي لوبيز ، المقيم في جورج تاون بولاية ساوث كارولينا ، شبكة CNN أنه كان يزور ميرتل بيتش في الوقت  الذي نظر فيه إلى السماء ورأى البالون  يسقط بالقرب من الساحل.

ذكر  لوبيز إنه سجل مقطع فيديو في الساعة 2:38 مساءً بالتوقيت الشرقي بعد أن سمع دويًا عاليًا في السماء. 

يظهر مقطع الفيديو الخاص به البالون بعد لحظات من سقوطه من السماء. 

وأمكن رؤية نفاث طائرتين بالقرب من البالون.

 

قال ترافيس هافستيتلر ، المصور المحلي في ميرتل بيتش بولاية ساوث كارولينا ، إنه شاهد الجيش الأمريكي يسقط بالون التجسس الصيني.

 

 

أمريكا الجيش الصين الرئيس الأمريكي تويتر بايدن الجيش الأمريكي الحكومة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

موضوعات متعلقة

مسئول أمريكي: قرار اسقاط البالون الصيني جاء بأمر بايدن وبموافقة القيادة العسكرية

أمريكا تسقط المنطاد الصيني

تطور خطير .. بايدن يعطي الضوء الأخضر لإسقاط منطاد التجسس الصيني

تصريح مهم لوزير الطاقة السعودي عن العقوبات.. هذا ما قاله

كشف خدعة الصين .. هكذا تساعد بكين بوتين عسكريًا في حرب أوكرانيا

بايدن يعلن تحرك أمريكا للتعامل مع منطاد التجسس الصيني

خبير أمريكي : عدم إسقاط المنطاد الصيني كارثة

طلب باكستاني من الزعيم السري لـ حركة طالبان أفغانستان

ترشيحاتنا

خير مُعلّم .. وزيرة التعاون الدولي تنعى شريف إسماعيل

تسبب السرطان وتدمر الشعر .. تحذير عاجل من هذه الكريمات | فيديو

البنك المركزي: 4.06 تريليون جنيه استثمار أذون الخزانة والأوراق المالية سبتمبر الماضي

مع إسقاط المنطاد الصيني .. إسرائيل تهاجم جسمًا مجهولًا في أجواء غزة

صوّر أماكن استراتيجية | أحمد موسى : الصين علّمِت على أمريكا بالمنطاد

أسرع 5 سيارات جديدة في السعودية |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

مشاهد تحبس الأنفاس من الطرق الأكثر رعبا في العالم

من غير أدوية.. علاج الدوالي للمرأة الحامل

الكفتة المغشوشة والأصلية .. شاهد الفرق بمجرد النظر

فيديو

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

وارد.. حقيقة اعتزال بوسي للفن بعد غياب 4 سنوات| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ