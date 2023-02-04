شاهد.. مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي

أعلنت الحكومة الأمريكية إسقاط المنطاد الصيني، الذي اعتبرته أمريكا إن هدفه الأول هو التجسس ليس إلا، ولهذا أسقطته، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال مسئول أمريكي لم يكشف عن هويته، إن المنطاد سقط بفعل الجيش الأمريكي، وإن الأمر جاء من الرئيس الامريكي جو بايدن، وأن القيادات العسكرية من عرضت الأمر على بايدن.

وسقط البالون في المحيط.

التقط مستخدم تويتر ديفون باس، مقطع فيديو لعملية إسقاط بالون المراقبة الصيني قبالة سواحل كارولينا.

وقال متابع آخر، جوي لوبيز ، المقيم في جورج تاون بولاية ساوث كارولينا ، شبكة CNN أنه كان يزور ميرتل بيتش في الوقت الذي نظر فيه إلى السماء ورأى البالون يسقط بالقرب من الساحل.

ذكر لوبيز إنه سجل مقطع فيديو في الساعة 2:38 مساءً بالتوقيت الشرقي بعد أن سمع دويًا عاليًا في السماء.

يظهر مقطع الفيديو الخاص به البالون بعد لحظات من سقوطه من السماء.

وأمكن رؤية نفاث طائرتين بالقرب من البالون.

قال ترافيس هافستيتلر ، المصور المحلي في ميرتل بيتش بولاية ساوث كارولينا ، إنه شاهد الجيش الأمريكي يسقط بالون التجسس الصيني.