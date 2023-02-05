البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، أول الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 15816 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.35% ليصل إلى مستوى 2685 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 18823 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 6580 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.78% ليصل إلى مستوى 2732 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.48% ليصل إلى مستوى 4111 نقطة.