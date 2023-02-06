برلماني: التوسع في إنشاء المناطق الحرة دفعة قوية لجذب المستثمرين

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، بشأن التوسع في إنشاء المناطق الحرة ، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دفعة قوية للمستثمرين بشكل عام والإستيراد بشكل خاص ، علاوة على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

و أشار “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الدولة لابد أن تتبني سياسة التوسع في إنشاء المناطق الحرة في مختلف محافظات الجمهورية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لارتفاع معدلات التصدير وتوفير العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.

و أعرب عضو قوى عاملة البرلمان عن تمنيه بموافقة الشيوخ على هذا المقترح الهام لما له من أهمية كبرى في تحسين الدخل القومي ، وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بها .

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و تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال" الجندى " فى الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب وإزالة المعوقات، وهناك إرادة حقيقية لحل مشكلات الاستثمار في مصر، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية، لافتا إلى أن هناك معوقات مستمرة بسبب البيروقراطية والروتين وتعقيد الإجراءات وتشابك الاختصاصات والولاية .