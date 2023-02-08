4 ملفات هامة للزيارة.. وزير الخارجية الروسي في موريتانيا لأول مرة

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى موريتانيا في أول زيارة عمل لها يوم الثلاثاء، بعد زيارة إلى مالي في إطار جولته الإفريقية، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

وخلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق.‏

‏وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الجانبين يعتزمان إجراء تبادل مفصل للآراء حول القضايا الملحة ذات الأجندة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الصحراء والساحل.‏

‏وسيولى الاجتماع اهتمام خاص للعلاقات الثنائية، ولا سيما تطوير التعاون في مجال الصيد البحري، بما في ذلك في سياق ضمان ظروف عمل مواتية للصيادين الروس العاملين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا.‏

‏كما سيتناول الوفدان مسائل أخرى تتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي الروسي الموريتاني ويبحثان عن مجالات واعدة جديدة للعلاقات التجارية ذات المنفعة المتبادلة.‏

ومن الجدير بالذكر، أن موريتانيا ‏تقع على ساحل المحيط الأطلسي في شمال غرب أفريقيا ويبلغ عدد سكانها حوالي 3.9 مليون نسمة، وكانت قد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ونواكشوط في عام 1964.‏