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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة ساحرة من منزلها.. مريم أوزرلي تظهر عبر إنستجرام بملابس شتوية دافئة|شاهد

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي مجموعة من الصور على حسابها الرسمي بـ“إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وناعمة من منزلها .

 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي

 

وظهرت مريم أوزرلي ؛ بفستان قصير من الصوف بأكمام طويلة باللون الأبيض والأحمر والأسود، واختارت عليه شراب طويل باللون الأسود الشفاف، وهو ما أبرز من أناقتها.
 

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وتركت مريم أوزرلي خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

 

مريم أوزرلي


واختارت مريم أوزرلي، بعض اللمسات الناعمة من الماكياج، فقامت بوضع اللون الوردي كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو بألوان ناعمة، وذلك لتبرز من جمال عينيها .

 

مريم أوزرلي


ولم تتكلف  مريم أوزرلي في ارتداء الإكسسوارات ، فقد اكتفت الظهور بلوك ناعم وبسيط للغاية .
 

مريم أوزرلي
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