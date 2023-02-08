بعد فاجعة زلزال تركيا وسوريا .. ما مصير المصريين هناك ؟

سادت حالة من الحزن بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا مما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى، كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت وبعض المناطق فى الأردن وفلسطين، فى وقت ضربت ارتدادات قوية للزلزال مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

أشار المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إلى أن عمق الهزة الأرضية بلغ 10 كيلو مترات وشعر بهذه الهزة في كل من سوريا ولبنان والأردن وقبرص واليونان والأردن والعراق.

المصريين بتركيا

في هذا الصدد قال نور الدين محمود، عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا، تفاصيل تأثر المصريين بتركيا بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا صباح يوم الإثنين.

وقال عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا، إن هناك 3 مصريين من أسرة واحدة مكونة من أب وأم وطالب، تحت الأنقاض الآن بعد حدوث الزلزال، مُشيرًا إلى أنهم في ولاية سكندرون.

وأكد عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا، أنهم يتواصلون مع كافة الطلاب والأسر المصرية المقيمة بالولايات الجنوبية التركية، والتي شهدت آثار الزلزال للاطمئنان على الجميع، مؤكدًا أيضًا عدم وجود حالات وفيات نهائيًا.

وأشار نور الدين محمود، عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا، إلى أن المعلومات التي وصلت حتى الآن وجود 3 مصريين تحت الأنقاض، وهناك متابعة مستمرة لباقي الجالية في أنحاء تركيا، موضحًا: هذه الحالات مختفية مما يرجح وجودهم تحت الأنقاض.

لا توجد حالة وفاة حتى الان

من جانبه أكد نادر فتوح، مدير المكتب الإعلامي للجالية المصرية في تركيا، أن هناك إقبال كبير من الجاليات العربية وخاصة المصريين، على المستشفيات للتبرع بالدم، أو المشاركة في عمليات الإنقاذ مع الجهات المختصة التي تقوم بعملية الإنقاذ في تركيا.

وتابع: أن هناك 10 ولايات تركية بجانب بعض المدن السورية شهدت انهيار تام لعدد من المباني، حيث هناك أكثر من 3731 مبنى منهار جراء الزلزال، مضيفاً أن منطقة “إسكندرون” بها 450 مصرياً أغلبيتهم من الطلاب و أن آخر طالب مصري خرج من تحت الأنقاض من ساعتين يدعى “معاذ”، كما أن هناك طالب آخر خرج من تحت الأنقاض وتعرض لكسور في قدميه.

وأردف رئيس الجالية المصرية، أن هناك أسرة مصرية مكونة من زوج وزوجة تحت الأنقاض وجراء البحث عنهم، بالإضافة إلى خروج طالبتين مصريتين من تحت الإنقاض دون أن يتعرضا لأي إصابات، مؤكدًا أنه لا توجد أي حالة وفاة لأي مواطن مصري حتى الآن.

أشار نادر فتوح إلى أنه يسعى للتواصل مع المصريين في الولايات التركية المنكوبة، كما أنه تم تشكيل لجان طوارئ للذهاب وتقديم الدعم للمصريين في هذه الولايات، كما أن هيئات الإنقاذ والهلال الأحمر في تركيا على أفضل شكل ممكن.

المصريين في سوريا

وحول أوضاع المصريين في سوريا، فليس هناك أيه معلومات حتى الآن تشير إلى وجود ضحايا مصريين. وقامت السفارة في دمشق بالتواصل مع أحد المصريين الذي تعرض لإصابة طفيفة نتيجة تصدع منزله، والاطمئنان عليه.

وتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارتي مصر في أنقرة ودمشق متابعة الموقف على مدار الساعة، وإصدار البيانات الإعلامية تباعًا بالمستجدات.

اعداد الضحايا بشكل عام

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 9858 حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

اعداد الضحايا في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا في تركيا إلى 7108 قتيلا.

وذكر البيان ارتفاع الإصابات إلى 40910 مصاباً.

اعداد الضحايا في سوريا

أعلن مسؤولون وعاملون طبيون والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال ذاته ارتفع إلى 2750 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9655.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أعلن في وقت سابق أن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5775 بناء، وأشار إلى أنه تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.

قالت وكالة الأنباء السورية اليوم الأربعاء، إن هزة أرضية خفيفة ارتدادية شعر بها سكان محافظات اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص في سوريا، وفي دمشق، أعلنت الحكومة السورية إعادة افتتاح جميع الموانئ البحرية ما عدا ميناء البسيط في اللاذقية.