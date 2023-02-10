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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة مؤثرة من أب بعد فقدان كل أبناءه في زلزال سوريا| صور

صدى البلد

بكلمات مؤثرة ودع أب أبناءه الـ 3 إلى الأبد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد حاول الأب الحزين أن يخفف عن أوجاعه في سطور عن مآساته مع زلزال تركيا وسوريا.

كتب الأب  السوري والذي يدعى "كمال ساندي" في وداعه:"لا أدري أكنتم حلماً استيقظت منه، أم أني اليوم في حلم أرجو الخروج منه للقائكم".

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رحل الأبناء دفعة واحدة تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا :"أبنائي ربى وصلاح الدين وآية. أعظم هبات المولى لي، استردها واهبها بالأمس، فله مني كل الحمد ، وكامل الرضا بقضائه".

واسترسل الأب في وصف مشاعر الحزن:"يعزيني الناس اليوم بأنكم صرتم عصافير في الجنة ،وإني اليوم والله أكثر شوقاً لها فقد رأيت جزءاً منها في دنياي ألا وهي تلكم العصافير".

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ليختتم وداعه الذي شاركه أكثر من ألفين شخص و10 آلالاف  أن يسامحه أطفاله:"بأمان الله يا بابا سامحوني إن كنت قصرت بحقكم ،واشفعوا لي عند مولاكم".

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