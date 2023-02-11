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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انجي المقدم: مش بحب الندم وقدمت أعمال فنية في بداياتي "هبلة"

الفنانة انجي المقدم
الفنانة انجي المقدم

أكدت الفنانة انجي المقدم، أنها لا تحب الندم على أي من الأعمال الفنية ولكن الأدوار التي لم تعجبها تعتبرها درس وتتعلم منه عدم التكرار، قائلة: "في اعمال ليا في البدايات كانت فيها هبل ودمي تقيل وانتقد نفسي كتير، ولو اتعرض عليا نفس الحاجات دلوقتي مش هعملها".

وأشارت الفنانة انجي المقدم، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن مسلسل حكايات بنات بالنسبة لها تجربة فنية أضافت لها واستمتعت منها ولكن بالنسبة لدينا الشربيني وصبا مبارك مشروع فني بنوه من البداية وكبر على أيديهم.

وتابعت: "حكايات بنات مشروع دينا وصبا من الجزء الأول وحقق نجاح كبير ولما جيت عملت معاهم الجزء الثاني والثالث كنت ضيف عليهم ومكنش عندي نفس إحساسهم أننا عملنا عمل فني ونجح وكبرناه والمسلسل بالنسبة لي تجربة واستمتعت بها جدا ورد فعلها عليا كان كويس ولكن هو مشروع وخلص".

الفنانة إنجي المقدم انجى المقدم حبر سري مسلسل حكايات بنات دينا الشربيني

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