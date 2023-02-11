لم يتخلَ عنها.. إنقاذ رجل من تحت أنقاض زلزال وهو يصطحب شيئا غريبا|صور

بعد أيام من الحصار أسفل جبل من الأنقاض في أعقاب زلزال تركيا وسوريا، تم إنقاذ رجل يبدو عليه الشيب، ولكنه احتفظ بشيء واحد طوال هذه الأيام.

وتم تصوير الرجل وهو يُسحب من قبل رجال الإنقاذ أثناء تدخين سيجارة، حيث يُظهر مقطع الفيديو، الذي نشره مستخدم “تويتر”، رجلاً لم يكشف عن اسمه يتم سحبه من تحت الأنقاض من قبل العديد من رجال الإنقاذ بعد وقت من وقوع زلزالين هائلين في سوريا وتركيا.

وشوهد وهو يشير إلى السيجارة أثناء حديثه، قبل أن يسحب المسعفون الرجل على نقالة طبية بينما يأخذ نفسا آخر من السيجارة.

لم يكن هذا هو المدخن الوحيد الذي تم إنقاذه من قبل خدمات الطوارئ في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا كل من تركيا وسوريا في 6 فبراير.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات، حيث تعمل خدمات الطوارئ من البلدين بلا كلل لإنقاذ الأرواح.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن 78 ألف شخص آخر أصيبوا بجروح جراء الزلازل.