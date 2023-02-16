ياسمين الخطيب تثير الجدل بأحدث ظهور من السيدة زينب| شاهد

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت بأجواء صباحية من منطقة السيدة زينب، على عربية فول لتناول وجبة الفطار المصرية الأشهر.

وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري، سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقي ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.