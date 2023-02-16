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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة تحول سامي سرحان لـ أيقونة وحقيقة خلافه مع شقيقه

سامي سرحان
سامي سرحان

يحل اليوم الخميس 16 فبراير ذكرى رحيل الفنان سامي سرحان، شقيق شكري ومحسن سرحان، والذي ولد في 25 ديسمبر عام 1930، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2005، عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

تحول سامى سرحان، في وقتنا الحالي إلى أيقونة مميزة شهيرة يستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الكوميكسات ومقاطع الفيديو لتحمل أقواله في الأعمال الفنية. 

 

حياة سامي سرحان 

ولد سامي سرحان، في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1930، وبدأ مشواره الفني من خلال فيلم "الحقيبة السوداء" عام 1962، وتميزت أدواره التي قدمها بالشر أو الغلظة خلال مسيرته.

 

سامي سرحان وحقيقة خلافه مع شقيقه 

لاحظ شقيقا سامي سرحان (صلاح وشكري) موهبته التمثيلية، ما جعلهما يتبنيان موهبته ويضعونها علي الطريق السليم، ويقوم شقيقه "شكري" بالاشتراك معه في عمل فني مشترك وهو "الحقيبة السوداء" عام 1963، ما يؤكد أن علاقتهما كانت جيدة خلافًا لما أشيع عن غيرة الشقيق الأصغر من نجومية شقيقه الأكبر

 

أعمال سامي سرحان 

قدم سامي سرحان العديد من الأعمال أبرزها: "معسكر البنات، محمد رسول الله، وصاحب الجلالة، وشارك أيضًا بالظهور في مسرحية "هالة حبيبتي" مع الفنان فؤاد المهندس. 

 

أخر أعمال سامي سرحان 

وكانت آخر مشاركات سامي سرحان من خلال الدور الذي قام به في فيلم "فول الصين العظيم" بطولة محمد هنيدي، والذي عرض في عام 2004، حيث قام بدور جابر الشرقاوي، جد محيي الشرقاوي الذي يرغب في أن يربي حفيده على العادات والتقاليد التي توارثتها العائلة من الجدود وهي تربية الأبناء على النصب والبلطجة، ولكن "محيي" الذي جسد دوره "هنيدي" يفشل في تعلم هذه المهارات ويتمكن من تعلم العديد من الأشياء الأخرى ولكن بعد سفره إلى الصين. 

 

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