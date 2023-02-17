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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير فريق الزمالك اليوم الجمعة لمتابعة مباراة الفريق أمام المريخ السوداني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .

وستقام مباراة الزمالك والمريخ السوداني علي ملعب استاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي ليبيا في إطار منافسات ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا 

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وتعرض الزمالك للهزيمة امام شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات دوري ابطال افريقيا بهدف دون رد.

كما هزم المريخ السوداني مباراة الجولة الأولى أمام الترجي التونسي أيضًا بنتيجة 1-0.

 

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني 


وتقام مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني 


وتذاع مباراة الزمالك والمريخ  السوداني عبر فضائية bein sports 4 الناقل الحصري البطولة .

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