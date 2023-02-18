أخبار التوك شو..مفتي الجمهورية: هناك 5 أقسام للبدعة منها الواجبة..عالم مصريات يؤكد وجود حضارات أخرى بالفضاء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

منها الواجبة.. مفتي الجمهورية: هناك خمسة أقسام للبدعة

قال الدكتور شوقي علَّام ، مفتي الجمهورية،أن هناك خمسة أقسام للبدعة، وهي: البدعة المحرمة، والبدعة الواجبة، والبدعة المستحبة، والبدعة المباحة، والبدعة المكروهة.



مفتي الجمهورية: الإسراء والمعراج ثبتت بالقرآن وحديث النبي

شدد الدكتور شوقي علَام، مفتي الجمهورية، على أن الإسراء والمعراج قد ثبتا بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.



هل يجوز للمصاب بتليف الكبد صيام شهر رمضان..د.حسام موافي يجيب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الكبد يعد أهم جزء في جسم الإنسان نظرا لما يقوم به من أدوار ووظائف مختلفة في الجسم.



البحوث الفلكية: النشاط الزلزالي في مصر متوسط

أكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ مساعد الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن معدل الزلازل التي تحدث في مصر لم يتغير، ولم تتأثر بـ الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، موضحا إن للزلازل وضع جيولوجي بعيد عن مصر.



المفتي يكشف حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.. فيديو

قال الدكتور شوقي علَّام ، مفتي الجمهورية، إنه ينبغي الابتعاد عن إثارة أي شبهات أو إعادة إحيائها عند حلول مناسبة الإسراء والمعراج كالادعاء أن مكان المسجد الأقصى أيام الرسول كان على حدود المدينة بما يتعارض مع كون الرحلة تحتاج إلى البراق.



عالم مصريات يؤكد وجود حضارات أخري بالفضاء

أكد الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، أن هناك حضارات آخري بالفضاء، وذلك من خلال الدراسات والأبحاث التكنولوجية التى حدثت فى الفترة الأخيرة، موضحًا أن هناك أدلة مادية، وهناك أدلة يصعب رصدها.



استشاري أمن معلومات: الجريمة الإلكترونية الأخطر على الشعب المصري

أكد وليد عبد المقصود، استشاري أمن المعلومات، التخصص في مكافحة الجريمة الإلكترونية، إن التحول الرقمي سهل انتشار جرائم الابتزاز ونشر الأكاذيب والشائعات وزعزعة الاستقرار.



العظمى 21 .. إعلان مفاجئ من الأرصاد | فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن طقس الأسبوع يشهد تحسن في درجات الحرارة.



رفض احتساب ضربة جزاء.. علقة موت لحكم من لاعبات كرة بالكونغو| فيديو

في حادثة جسدت مساوئ الكرة الإفريقية، قامت لاعبات من نادي كرة القدم النسائي الكونغولي دي سي موتيما بيمبي بمطاردة حكم المباراة واعتدوا عليه بالضرب، احتجاجا على قراره بعدم منحهم ركلة جزاء أثناء المباراة.

