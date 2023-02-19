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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أب يفقد زوجته وابنيه في لمح البصر بسبب القاتل الصامت.. تفاصيل مؤلمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى عاش تفاصيلها الأب السكندري، بعد أن فقد زوجته وابنيه الاثنين دفعة واحدة، بفعل القاتل الصامت "الغاز" الذى تسرب أثناء استحمام الأم وتسبب في مقتل الأم والابنين. 

حينما عاد الأب من عمله مطمئنا بتواجد زوجته وابنيه في مأمن داخل منزلهم، أو هكذا كان يظن، إلا أنه عقب فتح باب الشقة، تفتحت عيناه على الكارثة المفجعة، بعد أن وجد زوجته وابنيه جثثا ملقاة على الأرض بعد أن اختنقوا من الغاز المتسرب. 

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تفاصيل الواقعة

لقي طفلان ووالدتهما مصرعهم خنقا بعد تعرضهم لاختناق بسبب تسرب غاز السخان داخل شقتهم  بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ بوفاة ربة منزل وابنيها داخل شقتهم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الوفاة بسبب تعرضهم لاختناق بسبب تسريب غاز.

لا شبهة جنائية في وفيات الإسكندرية 

واستمع رجال المباحث لأقوال زوجها، ولم يشتبه في وفاتها جنائيا، وأكد أنه حال عودته من العمل وفتح باب الشقة، وتم العثور على جثمان زوجته داخل شقتها داخل الحمام بالشقة، وتم العثور على ابنيها سن 10 سنوات و16 سنة في صالة الشقة بسبب اختناق لتسريب الغاز.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

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