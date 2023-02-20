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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن.. صفقة رابعة مجهولة لـ الزمالك في أزمة القيد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى 

اتحاد منتجي الدواجن يضع حلولا لمواجهة أزمة أسعار الفراخ
كشف ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ورئيس شعبة الأعلاف، أنه يجب وجود مخزون استراتيجي من الذرة لمدة 4 أشهر حتى لا يتم افتقاد حلقة من حلقات صناعة الدواجن.
 


انخفاض الأسعار خلال أيام.. شعبة الأرز تزف بشرى للمواطنين |تفاصيل
أكّد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة اتحاد الصناعات، وجود فائض من الأرز في مصر بعد استهلاك المواطنين، كاشفًا أنّه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل سيكون هناك أرز مستورد بكميات كبيرة وأسعار جيدة بالأسواق.
 

المرشح لجائزة أفضل معلم بالعالم:3 مدرسين يمثلون مصر بمسابقة محمد بن زايد
قال ربيع عبدالوهاب المدرس المصري المرشح لجائزة أفضل مُعلم في العالم وهو معلم لغة عربية بمدرسة الشهيد مصطفى عمر بيومي بإدارة بنها التعليمية، إنّه يشارك في مسابقة محمد بن زايد لأفضل معلم، والتقديم بها يكون من خلال وزارة التربية والتعليم، والترشيح من خلال الوزارة وتحت إشرافها.
 

بعد انتشار فيروس ماربورغ.. الصحة ترفع درجة الوعي والترصد عبر المنافذ المصرية
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أنه بالرغم من تفشي فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية وعدد من الدول الافريقية، إلا أنه لم تصدر إرشادات عالمية تفيد بفرض قيود بعينها على المسافرين والانتقال عبر الدول.
 

انفراجة قريبة.. استيراد الدواجن والأرز من الخارج خلال الفترة المقبلة
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن لدينا فجوة كبيرة ونحتاج لسدها في موضوع الأعلاف في صناعة الدواجن.
 

تمثال يثير ذعر المواطنين في مدينة العاشر من رمضان.. فيديو
علق  المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، على استياء المواطنين من تمثال سيدة العاشر من رمضان.
 

الجمارك: إحباط 21 ألف عملية تهريب بإجمالي غرامات ورسوم 21 مليار جنيه
أكد عبد الناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لـ مكافحة التهرب الجمركي، أن الإدارة تلقت تعليمات وتوجيهات من الدكتور محمد معيط وزير المالية بإعطاء الفرصة لكل شخص في الدفاع عن نفسه قبل إحالته للنيابة خاصة إذا امتلك مستندات يقدمها أو وجهة نظر يشرحها خاصة في المحاضر خارج الدوائر الجمركية.
 

صفقة رابعة مجهولة لـ الزمالك في أزمة القيد.. ووالد اللاعب يستغيث.. تفاصيل
 فجر الإعلامي سيد علي٫ مفاجأة من العيار الثقيل٫حول صفقة رابعة للزمالك لم يعلنها النادي في أزمة القيد.

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن
أبرز الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أخبار ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، وذلك من خلال فقرة "اخبارنا إيه الليلة".

 

اتخذ منذ 3 أشهر.. أحمد موسى يعلن إلغاء الحكومة هذا القرار
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس الوزراء كان قد قرر تحديد سعر كيلو الأرز في 17 نوفمبر الماضي لمدة 3 أشهر، مضيفا أن هذا القرار ألغي بقرار وزاري.
 

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