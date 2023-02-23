برلمانية: دعم الحكومة للمحاصيل الاستراتيجية يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم المحاصيل الاستراتيجية، وتحديد سعر عادل لشرائها من المزارعين؛ لتحفيز الفلاحين على زراعتها بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وقالت في بيان أصدرته اليوم، إن قرار الحكومة بتحديد سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية بـ 9 آلاف جنيه للذرة البيضاء و9500 جنيه لطن الذرة الصفراء و18 ألف جنيه لطن فول الصويا و15 ألف جنيه لطن عباد الشمس يساهم في زيادة المساحة المنزرعة ومن ثم زيادة الانتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.

وأضافت النائبة، أن الحكومة تسير بخطوات متسارعة لدعم الفلاح وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة حيث بدأت بمحصول القمح ثم قصب السكر والآن الذرة البيضاء والصفراء التى تستخدم في صناعة الأعلاف وفول الصويا وعباد الشمس التى يتم استخدامها في صناعة الزيوت النباتية والتى يتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج.

وشددت على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية واستخدام الأساليب الحديثة في الرى وزيادة حصة الفدان من الأسمدة وتقديمها بأسعار مدعمة للفلاحين للمساهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية .