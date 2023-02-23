عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: دعم الحكومة للمحاصيل الاستراتيجية يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

أمل سلامة عضو لجنة
أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم المحاصيل الاستراتيجية، وتحديد سعر عادل لشرائها من المزارعين؛ لتحفيز الفلاحين على زراعتها بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وقالت في بيان أصدرته اليوم، إن قرار الحكومة بتحديد سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية بـ 9 آلاف جنيه للذرة البيضاء و9500 جنيه لطن الذرة الصفراء و18 ألف جنيه لطن فول الصويا و15 ألف جنيه لطن عباد الشمس يساهم في زيادة المساحة المنزرعة ومن ثم زيادة الانتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.

وأضافت النائبة، أن الحكومة تسير بخطوات متسارعة لدعم الفلاح وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة حيث بدأت بمحصول القمح ثم قصب السكر والآن الذرة البيضاء والصفراء التى تستخدم في صناعة الأعلاف وفول الصويا وعباد الشمس التى يتم استخدامها في  صناعة الزيوت النباتية والتى يتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج.

وشددت على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية واستخدام الأساليب الحديثة في الرى وزيادة حصة الفدان من الأسمدة وتقديمها بأسعار مدعمة للفلاحين للمساهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية . 

أمل سلامة عبد الفتاح السيسي لجنة حقوق الانسان حقوق الإنسان مزارعين السلع الغذائية توريد المحاصيل العملات الاجنبية صناعة الزيوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

أطلق عليه العلماء الوحش.. تحذيرات من انفجار بركاني ضخم من تحت الماء

وسائل مواصلات وسكن بالمجان لهولاء الموظفين| تفاصيل

سقوط طائرة على متنها وزير الرياضة الإيراني

الأهلى وصن داونز سيتأهلان| إعلامي يزف بشرى لجماهير الأحمر.. فيديو

صفر افتراضي| تحرير 90 ألفا من الأمية.. ومكافآت مالية للمشاركين في المشروع

بكاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايلات Note بسعر رخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبييض أسنانك بدون طبيب في دقيقتين ..أغربها بتناول هذه الفاكهة

جديدة ومميزة.. طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ

سريع المفعول ومجرب.. رجيم خارق يحول جسمك لماكينة حرق

كفاية عليه كلمة معلم.. جزار يثير الجدل بوضع فلوس على اللحمة| تفاصيل

فيديو

زلزال ضخم يضرب الصين.. وبيان عاجل من المسح الجيولوجي الأمريكية

مسيرة ناجحة أفسدها المرض.. تدهور الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

انخفاضات تلاحق أسعار الذهب والاستقرار يسيطر على الدولار

صقيع وبرد شديد.. تحذير من حالة طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ