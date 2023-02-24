حدث ليلا | زلزال يضرب بورسعيد والسويس .. وفاة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق .. وظائف بالنيابة الإدارية .. الموت يفجع حسين الشحات 

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقراءنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:
زلزال بقوة 4 ريختر يضرب شرق مصر ويشعر به سكان القاهرة
أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل في بيان عاجل له منذ قليل، بأن زلزالاً قويًا بقوة 4 ريختر ضرب منطقة بورسعيد شرق مصر، وشعر به سكان القاهرة.
وفاة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق
أعلن المستشار احمد عوني رئيس مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، وفاة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق أحد أبناء محافظة الغربية ورموزها.
النيابة الإدارية تعلن عن وظائف لخريجي هذه الكليات
اعلنت النيابة الادارية عن فتح باب التعيين في وظيفة معاون نيابة ادارية
بشرى سارة للمواطنين.. طرح دواجن بلدي مجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو
أكد الأستاذ محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ان بالفعل تم طرح حصة دواجن بلدي مجمدة ودواجن برازيلي مجمدة من وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
اتفاقيات جديدة بـ145 مليون دولار تستهدف تصنيع 70 ألف سيارة سنويا بمصر
قالت الإعلامية شافكي المنيري، انه عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي وخلال مؤتمر صحفي اعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن توقيع اول ثلاثة اتفاقيات ملزمة لتصنيع السيارات في مصر.
الموت يفجع حسين الشحات نجم الأهلي
أعلن حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، عن وفاة جدته وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام». وكتب الشحات "إنا لله وإنا إليه راجعون
رضا عبد العال: صفقات الزمالك كلها فاشلة
أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الصفقات التي تعاقد مع نادي الزمالك في الموسم الجاري فاشلة ولم تحقق أي ناجح يذكر مع الفريق الأبيض في الفترة الحالية. وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن"
شوبير يحسم الأمر ويكشف كواليس تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، كواليس تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الأحمر، في ظل رغبة النادي في توقيعه عقدًاجديدًا للاستمرار مع الفريق، بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري
ارتفاع هائل في أسعار النفط عالميا
ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس لأول مرة في 7 جلسات رغم بيانات المخزونات الأمريكية السلبية.
تحرك عاجل من روسيا بشأن صادراتها من النفط
أفادت وكالة رويترز الإخبارية، بأن روسيا تخطط لتنفيذ تخفيضات كبيرة لصادراتها النفطية من أجل رفع سعر الخام على الغرب
بيان عاجل من بايدن في الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عامٍ مضى ظن أنه من الممكن السيطرة على أوكرانيا بسهولة، لكنه فشل في ذلك، وذلك في الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا والتي تحلّ اليوم.
رسالة عاجلة من زعيم كوريا الشمالية إلى سوريا .. ماذا قال كيم جونج أون؟
ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية مساء أمس الخميس أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بعث برسالة أمس الأربعاء للرئيس السوري بشار الأسد يتمنى فيها أن تتغلب دمشق على دمار الزلزال.