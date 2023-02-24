حدث ليلا | زلزال يضرب بورسعيد والسويس .. وفاة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق .. وظائف بالنيابة الإدارية .. الموت يفجع حسين الشحات 

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زلزال بقوة 4 ريختر يضرب شرق مصر ويشعر به سكان القاهرة

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل في بيان عاجل له منذ قليل، بأن زلزالاً قويًا بقوة 4 ريختر ضرب منطقة بورسعيد شرق مصر، وشعر به سكان القاهرة.

أعلن المستشار احمد عوني رئيس مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، وفاة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق أحد أبناء محافظة الغربية ورموزها.

اعلنت النيابة الادارية عن فتح باب التعيين في وظيفة معاون نيابة ادارية

‏أكد الأستاذ محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ان بالفعل تم طرح حصة دواجن بلدي مجمدة ودواجن برازيلي مجمدة من وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

قالت الإعلامية شافكي المنيري، انه عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي وخلال مؤتمر صحفي اعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن توقيع اول ثلاثة اتفاقيات ملزمة لتصنيع السيارات في مصر.

أعلن حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، عن وفاة جدته وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام». وكتب الشحات "إنا لله وإنا إليه راجعون

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الصفقات التي تعاقد مع نادي الزمالك في الموسم الجاري فاشلة ولم تحقق أي ناجح يذكر مع الفريق الأبيض في الفترة الحالية. وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن"

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، كواليس تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الأحمر، في ظل رغبة النادي في توقيعه عقدًاجديدًا للاستمرار مع الفريق، بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس لأول مرة في 7 جلسات رغم بيانات المخزونات الأمريكية السلبية.

أفادت وكالة رويترز الإخبارية، بأن روسيا تخطط لتنفيذ تخفيضات كبيرة لصادراتها النفطية من أجل رفع سعر الخام على الغرب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عامٍ مضى ظن أنه من الممكن السيطرة على أوكرانيا بسهولة، لكنه فشل في ذلك، وذلك في الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا والتي تحلّ اليوم.

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية مساء أمس الخميس أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بعث برسالة أمس الأربعاء للرئيس السوري بشار الأسد يتمنى فيها أن تتغلب دمشق على دمار الزلزال.