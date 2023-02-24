لوحة لابنة فنان شهير للبيع بـ 24 مليون دولار

بعد اختفائها لفترة طويلة تزيد على 20 عاما، يتم بيع لوحة للرسام البريطاني الألماني "لوسيان فرويد" في مزاد في لندن هذا الشهر.

تصور هذه اللوحة إحدى بنات الفنان، من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار) عندما تُعرض في مزاد دار سوثبيز الأسبوع المقبل.

ووفقا لموقع “اي ار تي نيوز” صور فرويد ابنته إيزوبيل بويت في لوحته عام 1997 Ib Reading، والتي أكملها بعد فترة استمرت أشهر والتي صورتها خلال 70 جلسة في استوديو الفنان غرب لندن.

لوحة للبيع مقابل 24 مليون دولار

تعد هذه اللوحة واحدة من خمس لوحات أنتجها فرويد تصور ابنته، وواحدة من حوالي 30 عملاً صور فيها الفنان أطفاله الأربعة عشر، وتم الانتهاء من العديد من هذه الأعمال ، وفقًا لبيان سوذبي ، بعد فترة غيابه.

ظلت اللوحة في نفس المجموعة الخاصة منذ أن تم الحصول عليها بعد أن أكملها فرويد في التسعينيات، ولم تعرض للجمهور إلا مرة واحدة في معرض في نيويورك عام 2000.

أصبح عمل فرويد ومشاركاته مع نماذجه موضوع الاهتمام السائد، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الإعلان عن سيرة ذاتية من إنتاج كيت موس تركز على حياة الرسام في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

سيتم بيع اللوحة في مزاد في الأول من مارس القادم، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 24 مليون دولار، خلال بيعها في دار مزادات سوثبيز في لندن.