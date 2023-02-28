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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد انطلاق فعاليات المحطة الثانية لمبادرة "أنت مش لوحدك"

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم الثلاثاء 28 فبراير2023، انطلاق المحطة الثانية من مبادرة "أنت مش لوحدك"، التي يُنظمها قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، والتي استضاف خلالها أطفال التربية الفكرية، وأطفال جمعية البسمة الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين، وذلك بمتحف محمود مختار.
 

حيث استقبلتهم وزيرة الثقافة بالورود وشاركتهم في عدد من الأنشطة الفنية والحرف اليدوية التي ابدعوا فيها، وأكدت إن دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع إضافة إلى اكتشاف وصقل مواهبهم الإبداعية في مجالات الآداب والفنون المتعددة تُمثل أحد محاور عمل الوزارة، مُشيرة إلى أن الوزارة كانت حريصة على تقديم كل الدعم لأبنائنا من ذوي الهمم من خلال إدارة خاصة بهم  هي"إدارة التمكين الثقافي"، والتي تمثل إحدى الإدارات المُهمة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى فرقة مسرح الشمس التابع للبيت الفني للمسرح، والتي  تقدِم عروضًا مسرحية أبطالها من ذوي الهمم، واليوم نُضيف إلى خطة العمل الخاصة بهم مبادرةً لها أهميتها في تفعيل برامج الاهتمام بذوي القدرات الخاصة. 


من جانبه، قال قانوش، إن المبادرة  ستشهد خلال الفترة القادمة،تكثيف الأنشطة واستقبال فئات مختلفة حيث بدأنا بأطفال مستشفى 57357 واليوم نستقبل أطفال من ذوي الهمم وأصحاب البصيرة والشهر القادم سنكون على موعد مع فئات أخرى في أماكن جديدة وبأنشطة تتناسب معهم، وأضاف أن فعاليات المبادرة في محطتها الثانية بدأت من العاشرة صباح اليوم وحتى الرابعة عصراً.

وكان قطاع الفنون التشكيلية قد دشن المبادرة تحت رعاية وزيرة الثقافة في 24 يناير الماضي، استقبل خلالها مجموعة من أطفال مستشفى 57357، وتهدف المبادرة إلى دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ،ودعمهم واكتشاف ورعاية مواهبهم.


وتشمل المبادرة برنامجاً فنياً وترفيهياً للأطفال وذويهم، بدأ في تمام العاشرة صباحاً ويستمر حتى الرابعة عصراً، يتضمن ورشة رسم بالألوان، يُصاحبها عزفاً على العود لعضوين من فرقة الفنان نصير شمه، يليهما فقرة غنائية من تقديم فرقة الشمس، ثم فقرة عرض عرائس قفازية، يليها جولة بمتحف محمود مختار، وتوزيع الهدايا على الأطفال، ثم تستكمل ورشة الرسم حتى انتهاء البرنامج في الرابعة عصرًا.

لدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أنت مش لوحدك قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش ذوي الاحتياجات الخاصة

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