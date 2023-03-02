نشرة المرأة والصحة.. علامات حمراء على ظهر محمد صلاح تلفت الأنظار .. قطعة برجر تدخل طفل غرفة العمليات.. تخزين البطاطس بهذه الطريقة يصيب بمرض قاتل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

حذر الخبراء من تخزين البطاطس بطرق يمكن أن تسبب ضرر وخطر على الإنسان، وكان الاعتقاد السائد سابقا أن تخزين البطاطس في الثلاجة تشكل خطر الإصابة بالسرطان، فما هي الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس؟

لفت قائد منتخب مصر محمد صلاح الأنظار ليس فقط بهدفه الذي أحرزه مع ليفربول ولكن بآثار الحجامة التي ظهرت على ظهره في الدوري الإنجليزي.. وإليك وفقًا لموقع rejuv-medspa.c كل ما لا تعرفه عن فوائد الحجامة إليك 3 أسباب لتبدأ في تطبيقها

يمكن أن تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية

حالة من الجدل أثيرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد سرد طبيبة لقصة طفل عمره 4 سنوات، يقطن مع أسرته في إحدى الولايات الأمريكية و كادت أن تسبب له قطعة برجر في إجراء عملية جراحية