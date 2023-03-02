عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علامات حمراء على ظهر محمد صلاح تلفت الأنظار .. قطعة برجر تدخل طفل غرفة العمليات.. تخزين البطاطس بهذه الطريقة يصيب بمرض قاتل

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

تحذير هام.. تخزين البطاطس بهذه الطريقة يصيبك بمرض قاتل

حذر الخبراء من تخزين البطاطس بطرق يمكن أن تسبب ضرر وخطر على الإنسان، وكان الاعتقاد السائد سابقا أن تخزين البطاطس في الثلاجة تشكل خطر الإصابة بالسرطان، فما هي الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس؟

txt

إطلالة جريئة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

txt

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور آثارت الجدل لـ حنان مطاوع | شاهد

علامات حمراء على ظهر محمد صلاح تلفت الأنظار | اعرف السبب

لفت قائد منتخب مصر محمد صلاح الأنظار ليس فقط بهدفه الذي أحرزه  مع ليفربول ولكن بآثار الحجامة التي ظهرت على ظهره في الدوري الإنجليزي.. وإليك وفقًا لموقع rejuv-medspa.c كل ما لا تعرفه عن فوائد الحجامة إليك 3 أسباب لتبدأ في تطبيقها

يخفض الكوليسترول .. طعام خارق تناوليه على الإفطار

يمكن أن تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية

قطعة برجر تتسبب في دخول طفل غرفة العمليات | تفاصيل غريبة

حالة من الجدل أثيرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد  سرد طبيبة لقصة طفل عمره 4 سنوات، يقطن مع أسرته في إحدى الولايات الأمريكية و كادت أن تسبب له قطعة برجر في إجراء عملية جراحية

البطاطس تخزين البطاطس محمد صلاح الكوليسترول برجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات من إبريل ..الرئيس السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

6 هدايا من الرئيس للمصريين.. برلماني: زيادة الأجور مؤشر قوي لتحسن الاقتصاد

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

شوبير يحسم الجدل ويكشف حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ |فيديو

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب بداية من هذا الموعد.. تفاصيل مفاجأة الرئيس للمواطنين

موضوعات متعلقة

لن تصدق .. هندي يعرض كليته للبيع لسبب غير متوقع

تظهر على أسنانك.. علامة تشير إلى إصابتك بمرض خطير في الكبد

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بوصفة اقتصادية

احذر .. نقص الكربوهيدرات في الجسم يصيبك بهذا المرض

لن تصدق.. دوخة بسيطة تكشف عن مرض خطير في المخ

نشرة المرأة والصحة| أطعمة فاسدة لا يجب شراؤها من الشارع تعرف عليها.. تحذير عاجل من حقنة البرد

تصميم جرئ ومختلف.. درة تثير ضجة بأحدث جلسة تصوير| شاهد

فستان سندريلا.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

ترشيحاتنا

6 سنن لإحياء ليلة الجمعة الثانية من شعبان.. أبرزها الصلاة على النبي

تحذير عاجل من روسيا بشأن اندلاع الحرب النووية

شرف كبير.. أول تعليق من محمد عدوية بعد مشاركته اليوم أمام الرئيس السيسي

دعاء من 12 كلمة لزوال الفقر .. ردده 5 مرات بعد صلاة العشاء لمدّة 40 يوما

بشرى للمصريين.. زيادة الأجور و15% للمعاشات | اِعرف مرتبك هيبقى كام

كل ما تريد معرفته عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زى بتاعت العربية .. طريقة عمل ساندوتشات كبدة الفراخ

نشرة المرأة والصحة.. علامات حمراء على ظهر محمد صلاح تلفت الأنظار .. قطعة برجر تدخل طفل غرفة العمليات.. تخزين البطاطس بهذه الطريقة يصيب بمرض قاتل

قائمة على برودة فصل الشتاء.. مسابقة تجميد الشعر في كندا.. شاهد

انتبه .. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم

فيديو

لا زيادة في أسعار السلع وتحذير مهم للتجار | تفاصيل

عمرو السعيد: مسلسل قصر النيل كان مملا والمشاهدون لم يكملوه.. فيديو

عبر ميناء العريش.. وصول مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المصرية لـ سوريا وتركيا

هل يقترب الخطر من مصر .. زلازل جديدة تضرب روسيا وإندونيسيا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ