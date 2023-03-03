أسعار العملات الأجنبية والعربية لدى البنوك في مصر ..الذهب عيار 21 يسجل 1765جنيها

أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة



الدولار يسجل 30.67جنيه

الجنيه الإسترليني يسجل 36.91جنيه

اليورو يسجل 32.73جنيه

الريال السعودي يسجل 8.17جنيه

الدرهم الاماراتي يسجل 8.35جنيه

الدينار الكويتي يسجل 99.96جنيه

استقرار الذهب ..عيار 21 يسجل 1765جنيها



يستعرض موقع صدى البلد من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل الذهب الذي يستحوذ على اهتمام القراء.



ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب فى مصر وفقا لأخر تحديثات.



و ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 مارس 2023 وفقا لآخر تحديثات بنوك الأهلى ومصر والبنك المركزي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .



وارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية على مدار تعاملات الأسبوع حيث سجل الدولار زيادة بقيمة 9 قروش.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة ليسجل 30.57جنيه للشراء و 30.67جنيه للبيع مقارنة ب 30.58 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 9 قروش.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 32.34جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع مقارنة 32.45 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 28قرش .



ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم نحو 36.45جنيه للشراء و 36.91جنيه للبيع مقارنة 36.82جنيه بزيادة 9 قروش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم 32.38جنيه للشراء و32.65جنيه للبيع مقارنة 32.78 جنيه متراجعا 13 قروش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.57جنيه للشراء و 30.67جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.34جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع .

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ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 36.45جنيه للشراء و 36.91جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.38جنيه للشراء و 32.65جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

بلغ سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي ليسجل نحو 30.67جنيه للشراء و 30.77جنيه للبيع مقارنة 30.68 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 9 قروش .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 32.57جنيه للشراء و32.70

جنيه للبيع مقارنة 32.37 جنيه بارتفاع 33 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 36.73جنيه للشراء و 36.86جنيه للبيع مقارنة 36.66 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 20 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي اليوم 32.59جنيه للشراء و32.71جنيه للبيع مقارنة 32.61 جنيه بارتفاع 10 قروش .



أسعار العملات العربية

ارتفع سعر الدينار الكويتي بقيمة 31 قروش فى بنوك مصر و الأهلى والبنك المركزي فيما صعدا الريال السعودي والدرهم الإماراتي بشكل طفيفا. .



الدينار الكويتي يسجل 99.96 جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 96.25جنيه للشراء و 99.96جنيه للبيع مقارنة ب 99.65 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 31 قرش .



واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.13جنيه للشراء و8.17جنيه للبيع مقارنة 8.15 جنيه للبيع سعر إغلاق مستهل الأسبوع بارتفاع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 8.32جنيه للشراء و8.35جنيه للبيع مقارنة 8.32جنيه بزيادة 3 قروش.



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 96.27جنيه للشراء و 99.96جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.13جنيه للشراء و8.17جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.32جنيه للشراء و8.35جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.85جنيه للشراء و 100.23 جنيه للبيع مقارنة 99.94 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 29قرش .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.17جنيه للشراء و8.20جنيه للبيع مقارنة 8.17جنيه بارتفاع 3 قروش .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.35جنيه للشراء و8.38جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-3-2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2017جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1849جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 1765 جنيهًا مقارنة 1685 بارتفاع 80 جنيها .



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1513جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1177جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1009جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 14120جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2 مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1838دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم