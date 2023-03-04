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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| مدرس يضع صورته على بوستر مسلسل محمد رمضان.. عطارد وزحل يظهران في سماء مصر .. كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تعلن البدء في برنامج جديد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حافظ العمدة| مدرس يضع صورته على بوستر مسلسل محمد رمضان.. شاهد
قام مدرس لغة عربية يدعى محمد حافظ، بالدعاية لنفسه بين الطلاب بطريقة غريبة لفتت انتباه الجميع على السوشيال ميديا.
كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تعلن البدء في برنامج جديد.. تفاصيل
أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة ، عن بدء الدراسة في برنامج دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للعام الأكاديمي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

إطلاق أول مسابقة بحثية في مجال مكافحة الفساد بسياسة واقتصاد القاهرة
أطلقت مسابقة بحثية، لأفضل ورقة سياسات في مجال مكافحة الفساد، في إطار المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (جريس)، وتحت شعار "نزاهةُ التعليمِ... بتعليمِ النزاهةِ"

كلية دار العلوم: غلق باب التقديم على الالتماسات خلال أسبوع
قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن الكلية فتحت باب التقديم علي الإلتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023، لطلاب الدراسات العليا (دبلومات- ماجستير- دكتوراه)، منذ بداية شهر مارس.

«الإدمان وتأثيره على الشباب».. تفاصيل إطلاق مسابقة البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة البحوث الاجتماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

متعة للعين.. عطارد وزحل يظهران في سماء مصر
تشهد سماء مصر الآن ظاهرة فلكية جميلة، حيث نري الكوكب عطارد آله التجارة (أقرب الكواكب إلى الشمس ) وزحل وآله الزراعة والحصاد (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، حيث يظهرا في سماء مصر لتنير السماء استعدآ لانفصالهما والتباعد، في ظاهرة بديعة، ومشهد يترقبه جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال بالرصد والتصوير، إذا سنحت لهم الفرصة.

الجسمي يشارك على الانستجرام مقطعا غنائيا لأحد كورالات جامعة عين شمس
شارك صباح اليوم الفنان حسين الجسمي على حسابه الشخصي بالانستجرام  مقطع غنائى لكورال  أون وهو يغنى أغنية الفنان حسين الجسمي " سر السعادة" و هذا يدل على إعجابه الشديد واشادته بأداء الكورال لأغنيته مما يعطى دفعة جديدة للكورال لتقديم الأفضل دائما.

 

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