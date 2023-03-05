أكاديميون: الدولة وفرت حياة كريمة بتطوير كافة القطاعات بصعيد مصر.. رفع مستوى الخدمات وتحسين معيشة المواطن لكل المصريين أولويات القيادة السياسية

أكاديميون:

الدولة وفرت حياة كريمة فى تطوير كافة القطاعات بصعيد مصر

رفع مستوى الخدمات وتحسين معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة لكل المصريين أولويات الدولة المصرية

مشروعات القطاع الزراعي يستخدم أفضل التقنيات للحصول علي محصول أكثر وتكاليف أقل

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والكبارى بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن محافظات الصعيد شهدت طفرة كبيرة فى الإنشاءات منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر، حيث عمل الرئيس منذ اللحظات الأولى على الاهتمام بالبنية التحية عن طريق إنشاء مشروعات قومية عملاقة تخدم كافة فئات الشعب المصري.

وأكد الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن منطقة الصعيد كانت محرومة من التنمية بمعناها الشامل قبل عام 2014 مؤكداً أن الدولة اهتمت بقطاع البنية الاساسية في منطقة الصعيد ومنها قطاع النقل حتي الان .

وأضاف الدكتور حسن شحاتة أن قطاع النقل يخدم قطاعات مشروعات التنمية المستدامة في كافة الاتجاهات منوها أن تطوير شبكات البنية الاساسية في محافظات الصعيد وانشاء محاور جديدة خاصة محاور النيل وعلي سبيل المثال في محافظة المنيا محور سملوط ومحور ملوي وباقي محافظات الصعيد ساعدت كثيرا علي تقليل المسافات .

وأكد استاذ الطرق والكباري أن كل هذا له أثر كبير في دعم ربط شبكات الطرق شرق وغرب النيل حتي تكون محافظات الصعيد قائمة بذاتها بها كافة الخدمات وظهير تنموي حقيقي صناعيا وزراعيا .

وأضاف أنه تم إنشاء محاور غرب وشرق النيل بهدف تحقيق تنمية شاملة، وافتتاح مشروعات اقتصادية وزراعية في الصحراء، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية تصب لصالح المواطن الصعيدي بالظهير الصحراوى.

وابع الدكتور حسن شحاتة أن منطقة الصعيد الان جاذبة للاستثمار مثل محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية تمتلك بنية اساسية لم تكن من عشرات السنوات .

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أنه تم تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في الصعيد تساعد على رفع مستوى معيشة المواطن في الصعيد لتقترب منها إلى مستوى معيشة المواطن الذى يعيش فى الإسكندرية وباقي المدن الكبرى بهدف تقليل الفجوة وإصلاح أخطاء الماضي.

وأوضح أن المشروعات القومية العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت في الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد والقضاء علي الجريمة وأحدثت نقلة عير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية وحافظت علي السلم والأمن الاجتماعي بالقضاء علي العشوائيات وتوفير مساكن حضارية عصرية وتوفير ملاييين فرص العمل للشباب.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ صدي البلد أن الجمهورية الجديدة، ركزت على توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات العامة لتطوير البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات وتحسين معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة لكل المصريين .

وتابع الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات قومية الكبرى باستثمارات كبيرة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتا أن نسبة كبيرة للغاية من هذه المشروعات نفذتها شركات القطاع الخاص مما يدل على أن هذا القطاع الخاص استفاد من هذه المشروعات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلي ان استراتيجية الدولة تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير الخدمات المتطورة علي كافة المستويات .

قال الدكتور تامر عبد الراضي رئيس مجلس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس إن مصر انتهجت برنامج إصلاح اقتصادي مؤكدا أن مصر تعاملت بشكل أكثر من رائع مع جائحة كورونا ولكن كانت الحرب الروسية الأوكرانية كانت شديدة التأثر علي جميع الدول النامية .

وأوضح رئيس مجلس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الاقتصاد المصري أكثر مرونة فى التعامل مع الصدمات الدولية، مثل أزمة وباء كورونا والتي كانت غير متوقعة على الإطلاق، بالإضافة للحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جانبه قال الدكور احمد جلال عميد زراعة جامعة عين شمس إن عصر الزراعة التقليدية انتهت في العالم كله ، ويوجد طرق عالمية حديثة تستخدمها الدولة في الإنتاج الزراعي وربما تتفوق بها على العالم، مشيرًا إلى أن مصر تحقق أعلى إنتاجية في فدان القمح على مستوى العالم بينما هي الأكثر استهلاكًا أيضًا من القمح ويستهلك المواطن الواحد 180 كيلو جراما من القمح سنويا الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك.

وأشار الدكتور أحمد جلال الي نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة لدي جميع الفلاحيين وتوفير كافة وسائل الدعم للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة التي سوف نجد نتيجها في القريب العاجل .

وأوضح جلال أن التحديات الأخيرة التي تواجه العالم تتطلب منا تعظيم الاستفادة من استخدام التكتولوجيا في الزراعة، مشيرا الي أهمية التوسع في نشر تلك الثقافة والتوعية بشأن العائد والمردود على الفلاح عند استخدام تلك التقنيات الحديثة وأستحداث الاليات التي لديه بالاضافة الي تقديم التسهيلات للمزارعين لامتلاكهم وسائل الزراعة الحديثة .

وتابع عميد كلية زراعة أن معظم المشروعات والاستثمارات الزراعية في الأراضى الصحراوية الجديدة، تستخدم جزء كبير من التقنيات والوسائل الحديثة في الزراعية.

وأشار الدكتور أحمد جلال أن لكليات الزراعة بالجامعات المصرية دور كبير في توعية المزراعين وتنظيم قوافل لهم وحثهم علي استخدام تلك التقنيات في الأراضى القديمة،لزيادة الإنتاج وتوفير التكاليف.

وشدد عميد زراعة عين شمس ان استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة والري تعمل علي مجابهة التغيرات المناخية وتحافظ علي خضوبة الأرض والحصول علي محصول أكثر وتكاليف أقل .



وأوضح أن هناك تطورا هائلا في الزراعة مثل ما يحدث في الصوب الزراعية وزراعة حاصلات في غير موعدها، والذي يعمل في الفترة الحالية علي تحسين الوراثة وزراعة الأنسجة.



وأكد علي تطبيق نظم الرى الحديث، لافتا أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الزراعة الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية من خلال اتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد .